La réserve de Niassa, un sanctuaire de nature sauvage qui prospère grâce à ses habitants

Avec ses 42 000 kilomètres carrés, la réserve de Niassa est plus grande que le territoire suisse ; d’abord nommée réserve de chasse en 1954, elle a reçu le titre de zone nationale protégée en 1999. Figée dans le temps par l’isolement et par une guerre civile sanglante qui a fait rage au Mozambique de 1977 à 1992, cette région constitue l’une des plus grandes étendues sauvages d’Afrique, bien que très peu connue à travers le monde. Les éléphants, les buffles, les lions, les lycaons, et tous les autres grands noms de l’Afrique de l’Est s’y trouvent, accompagnés d’espèces endémiques telles que le zèbre de Grant, l’impala de Johnston et le gnou de Niassa. Ses vastes plaines sont bordées de bois, de forêts et de plaines inondables et parsemées d’inselbergs de granit.

Comme l’attestent des artefacts et des représentations sur granit datant de l’âge de pierre, des populations vivent et commercent dans la région depuis la Préhistoire. Ces communautés se sont installées près des forêts et des rivières, et ont survécu grâce à la chasse et à la pêche, mais aussi à la récolte du miel, des fruits, des noix, du bois de chauffage et des plantes médicinales. Elles ont par la suite commencé à cultiver le maïs, les arachides, les haricots, le sésame, le sorgho ainsi que des cultures commerciales telles que le tabac. Aujourd’hui, les plus de 60 000 habitants des hameaux de Niassa continuent de vivre de la terre, même si les cogestionnaires de la réserve (l’Administration nationale des zones de conservation du Mozambique, ou ANAC, et l’ONG américaine Wildlife Conservation Society) limitent les activités de pêche et de chasse. Le moment, le lieu et la méthode utilisée pour pêcher sont encadrés par un système de permis, et la chasse à la viande sauvage destinée à la consommation ou à la vente auprès des commerçants locaux est désormais interdite. La population est encouragée à élever des canards, des poulets et des lapins comme sources alternatives de protéines.