Subversion vestimentaire : Entreprise montante sans financement important et start-ups en Afrique sub-saharienne

En effet, La Sape n'est pas confinée à Brazzaville et à la capitale de la République démocratique du Congo. Les communautés de la diaspora de Kinshasa ont amené La Sape en Europe, avec des groupes actifs à Bruxelles, Londres et Paris, plus d'un siècle après la naissance du mouvement en Afrique. Messani est particulièrement enthousiasmée par la renommée mondiale croissante de La Sape et espère qu'elle et ses collègues sapeuses auront l'occasion de représenter La Sape en dehors de la République du Congo à l'avenir.

Le cinéma et la musique, ainsi que la mode et le design, sont des secteurs de plus en plus influents au sein des industries créatives, alors que les pays africains continuent d'exercer leur influence croissante de « soft power » sur le reste du monde. Les femmes d'Afrique subsaharienne sont parmi les principaux moteurs du cachet culturel croissant du continent. Elles exploitent leur créativité en créant leurs propres entreprises et en contribuant à l'économie formelle. « Je vois des femmes qui créent des entreprises tout le temps », dit Emezie. « En fait, cela s'est toujours produit, mais maintenant que nous nous trouvons dans un meilleur espace - un monde meilleur pour les femmes à bien des égards - chaque jour, j'entends parler d'une entreprise ou d'une autre qui est lancée. »

En fait, l'Afrique subsaharienne a le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs dans le monde. Mais parce qu'elles sont engagées de manière disproportionnée dans le secteur informel et qu'elles dirigent généralement de petites entreprises, les femmes ont été confrontées à toute une série de défis, allant de l'instabilité financière au manque d'autonomie résultant de la discrimination sociale, culturelle et institutionnelle. Mais, comme le dit Emezi, le monde change. Les femmes africaines sont de plus en plus nombreuses à développer leurs entreprises et à les faire passer à l'économie formelle avec l'aide de toute une série de partenaires publics et privés.

L'un de ces partenaires est la société de logistique DHL, qui a lancé son programme GoTrade en 2020 pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays à revenu faible et intermédiaire et faciliter le commerce transfrontalier. GoTrade est actif dans 24 pays dans le monde, dont de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Depuis 2021, l'initiative a soutenu près d'un millier de PME de la région, dont 48 % sont dirigées par des femmes, en leur donnant accès aux compétences et aux connaissances nécessaires pour commercer avec succès avec les marchés régionaux et internationaux, couvrant des domaines tels que les exigences douanières et autres formalités administratives, l'emballage et les données sur le marché.

« Toutes les statistiques que vous regardez dans le monde réaffirment qu'une société plus connectée en termes d'inclusion des femmes dans l'économie permet d'obtenir une performance économique plus robuste », déclare Venessa Dewing, responsable des ventes principales de DHL en Afrique subsaharienne. « Ainsi, que ce soit pour des raisons sociales ou économiques, nous sommes absolument convaincus que les femmes doivent et devraient jouer un rôle plus important dans la société et dans l'économie à travers l'Afrique subsaharienne. »

En plus de travailler avec des initiatives telles que le programme SheTrades de l'ONU, qui fournit une formation commerciale spécialisée, des outils et des ressources financières aux entreprises dirigées par des femmes, DHL fournit également des services d'expédition internationale rationalisés afin que ces propriétaires d'entreprises puissent envoyer rapidement et facilement des produits à leurs clients à l’étranger.