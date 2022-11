Population mondiale : Le seuil des 8 milliards d’habitants a été dépassé

Malgré une espérance de vie parmi les plus longues au monde, 85 ans, la population chinoise pourrait déjà avoir commencé à décliner. On assiste depuis 10 ans à une réduction de la population active : à l’heure actuelle, on compte à peine deux travailleurs par retraité ou enfant. Au cours des 25 prochaines années, la Chine pourrait compter plus de 300 millions d’habitants âgés de plus de 60 ans, qui grèveront les ressources financières du pays si l’on en croit une étude parue dans la revue Nature. Les dépenses de santé devraient ainsi doubler.

La situation est complètement différente en Afrique. Au Sahel, la croissance démographique est rapide. L’âge médian au Nigeria est de seulement 17 ans, soit moitié moins qu’en Chine. Si le taux de natalité diminue également, il demeure 20 fois plus élevé qu’en Chine.

La question de la sécurité alimentaire est déjà sur toutes les lèvres. Plus d’un tiers de la population nigérienne vit dans une extrême pauvreté. C’est plus que n’importe quel autre pays, y compris l’Inde, qui compte pourtant six fois plus d’habitants. Chez un tiers des ménages, un adulte doit occasionnellement sauter des repas pour nourrir sa famille.

Le Nigeria compte actuellement 216 millions d’habitants, mais sa population devrait quadrupler d’ici la fin du siècle. Le pays pourrait alors avoir autant d’habitants que la Chine, qui est 10 fois plus grande. Mais attention : tout dépend du taux de natalité. Ces projections reposent sur des hypothèses et la réalité pourrait être tout autre.

Le principal facteur de la baisse du taux de natalité est l’éducation, en particulier chez les filles. Il y a 10 ans, des chercheurs avaient ainsi démontré que l’amélioration de l’accès à l’éducation pourrait ralentir la croissance démographique mondiale de l’ordre d’un milliard d’ici 2050. La rapidité avec laquelle nous développons ces opportunités en matière d’éducation au cours des prochaines décennies, ainsi que l’importance que nous leur accordons, constituent l’une des principales questions auxquelles nous devrons apporter une réponse pour déterminer combien nous serons en 2100.

UNE SCIENCE COMPLEXE

Estimer la population à court terme ne prête pas tellement à controverse. « La majorité des personnes qui seront en vie en 2050 le sont déjà », explique Patrick Gerland.

L’ONU, un groupe de chercheurs de l’université de Washington basé à Seattle et d’autres spécialistes de Vienne, en Autriche, sont assez d’accord quant à ce que les 25 prochaines années nous réservent. Selon eux, et sur la base d’évènements passés, la prochaine pandémie mortelle ne devrait pas se produire de sitôt. Les démographes ne s’attendent pas non plus, malgré les crises telles que la guerre en Ukraine, à une migration en masse à l’échelle planétaire d’ici le milieu du siècle. La plupart des spécialistes estiment que nous serons plus de 9 milliards d’ici là.

Après cette date, les projections varient fortement. Il y a quelques années, l’ONU estimait que la population mondiale s’élèverait à 11 milliards d’habitants à l’horizon 2100. Elle a finalement revu à la baisse ces estimations plus tôt dans l’année, misant sur une population d’environ 10,4 milliards d’humains en raison de la baisse du nombre moyen d’enfants nés par famille. À l’Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués (IIASA) de Vienne, les chercheurs ont estimé en 2018 que la population mondiale atteindrait 9,7 milliards d’habitants en 2070 avant de retomber à 9 milliards à la fin du siècle. Ils se sont appuyés sur différentes hypothèses, en sollicitant l’avis de spécialistes internationaux. « Il n’est pas uniquement question de fertilité, les progrès accomplis en matière de lutte contre la mortalité chez les enfants et les nourrissons sont aussi à prendre en compte », explique Anne Goujon, directrice du programme de la population à l’IIASA.

Quant à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de Seattle, les experts avancent que la population atteindra son pic en 2064 avec 9,7 milliards d’habitants, avant de redescendre à 8,8 milliards (ou sans doute moins) d’ici 2100. Près d’une vingtaine de pays, dont la Bulgarie et l’Espagne, pourraient voir leur population divisée par deux. Les différences entre ces estimations s’expliquent en grande partie par la méthode complexe employée par les chercheurs afin de déterminer les futurs taux de natalité.

Outre les différences entre les modèles, tous les chercheurs s’accordent à dire que les efforts menés jusqu’à présent pour prendre en compte le changement climatique dans les projections démographiques sont insuffisants. Ceci s’explique partiellement par la rapidité avec laquelle le monde réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Mais la difficulté réside aussi dans l’évaluation des conséquences climatiques. La chaleur extrême pourrait rendre des régions du Moyen-Orient, de l’Afrique sub-saharienne et de l’Inde inhabitables et les tempêtes risquent d’aggraver les problèmes de sécurité alimentaire. Il y a aussi la question de savoir comment les populations vont réagir à la montée des eaux dans les régions côtières densément peuplées.

« Personne ne le fait correctement à l’heure actuelle », indique Stein Emil Vollset, responsable des estimations de population pour l’IHME.

Estimations démographiques mondiales mises à part, le changement climatique et la politique auront aussi une influence importante sur la migration entre les pays. Les États-Unis et l’Europe de l’Ouest ont largement bénéficié de l’immigration, mais le sujet est devenu sensible sur le plan politique. D’autres pays affichant une démographique déclinante, comme le Japon, sont encore plus réticents à accueillir des immigrés.

Le déséquilibre observé dans les tendances démographiques, entre les populations qui connaissent une forte croissance et celles en déclin, qui est exacerbé par le changement climatique, provoquera très certainement une hausse de la pression migratoire aux quatre coins de la planète, ou presque.

« La seule solution pour nous sortir de ce déséquilibre démographique, c’est une collaboration internationale bien encadrée », conclut Stein Emil Vollset.