La faune sauvage en mouvement : du trafic au sauvetage et au réensauvagement

« Donc, ce que fait Ashia, c'est que nous ajoutons de la génétique », explique Marna Smit. « Si nous pouvons introduire de la génétique captive, il y a environ sept ou huit générations d'écart maintenant, alors nous commençons à diversifier ce qui est déjà une population très soudée. » Smit est le directeur de la conservation du Ashia Cheetah Center - un centre d'élevage en captivité situé juste à l'extérieur du Cap qui prend des guépards élevés en captivité et les prépare à la vie dans la nature. « Nous nous concentrons sur le régime correctif, c'est-à-dire que nous ne les nourrissons que de gibier sauvage, nous nous concentrons sur la forme physique et nous nous concentrons sur la santé des félins. »

Khatu est l'une des réussites d'Ashia. Élevée dans un établissement de Pretoria, elle a été transportée à Ashia, puis dans un établissement de ré-ensauvagement plus important où elle a appris à chasser - et enfin dans son foyer actuel dans une réserve du Cap oriental. « Un félin captif qui a été remis en liberté a réussi à produire 11 guépards qui seront placés dans différentes réserves d'Afrique du Sud... qui bénéficieront d'une génétique nouvelle et fraîche », explique Smit.

Déjà, six des petits de Khatu issus des portées précédentes ont été transportés dans des réserves proches - et Ashia envoie également des félins dans des réserves d'autres pays d'Afrique australe comme le Mozambique et la Zambie. « Le transport en soi d'un guépard est très difficile et dangereux. C'est une espèce très nerveuse et on ne peut pas garder un guépard sous sédatif pendant tout le voyage... mais quand j'ouvre cette caisse et qu'un félin est relâché dans une réserve, cela me donne la chair de poule à chaque fois. Nous en avons libéré 26 jusqu'à présent et nous avons produit 42 petits », explique Smit.

Contrairement aux guépards, les lions et les tigres peuvent être maintenus sous sédatifs pour les longs voyages - un fait que Lionel de Lange, fondateur de Warriors of Wildlife, comprend bien. De Lange s'est consacré au sauvetage d'animaux sauvages dans des conditions inhumaines, les transportant depuis des zoos, des cirques et même des maisons privées d'Europe de l'Est jusqu'à Eastern Cape, dans son pays natal, l'Afrique du Sud. En janvier 2022, lui et son équipe ont pu déplacer cinq lions : Hercules, Cher, Khaya, Jen et Aslan - et un tigre, Gina - d'un établissement de captivité en Ukraine vers la réserve de chasse et le sanctuaire de Simbonga. Un sauvetage rendu possible par les actions rapides et la longue expérience de la société de logistique DHL.