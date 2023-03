Migration et mouvement dans l’anthropocène

Il existe une toile invisible qui s’étend sur la planète, un réseau changeant présent dans tous les types d’habitats terrestres, dans nos océans, dans nos rivières et dans l’air. Ce sont des modèles migratoires tissés par des milliards d’animaux dans le cadre de leurs cycles de vie, guidés par le changement des saisons, la nécessité de conditions climatiques optimales, la recherche de nourriture et le besoin de se reproduire. Ces voies de migration peuvent être inférieures à un kilomètre ou supérieures à 40 000 kilomètres. Des oiseaux aux papillons, en passant par les baleines et les gnous, les libellules et le saumon, la migration est un trait fondamental de nombreux animaux sur Terre, y compris les humains.

Les scientifiques en savent de plus en plus sur les facteurs complexes influençant ces migrations. Les migrations animales sont des réponses adaptatives aux changements naturels dans l’environnement. Elles sont souvent saisonnières et suivent d’anciennes voies vers des endroits plus accueillants pour se nourrir ou se reproduire. Mais aujourd’hui, l’activité humaine comprenant un développement généralisé et une augmentation des émissions de carbone affecte l’environnement et les écosystèmes, accélérant le changement climatique et impactant le comportement de migration des animaux.