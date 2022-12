En Bretagne, un habitat gaulois sorti de terre

DANS L'ATTENTE DES RÉSULTATS

Les fouilles de Maen Roch étant achevées, les archéologues sont à présent plongés dans la longue période d’analyse. En plus des datations, de nombreux paramètres sont également à étudier.

« Ce site est très particulier, parce qu’il est installé autour d’un petit vallon [zone grise au second plan sur la photo aérienne] qui, à l’époque gauloise, devait être en eaux », précise Mme Hamon. « Ce vallon, on l’a sondé à près de 5 mètres de profondeur […], et on a fait des prélèvements de tourbe, qui contiennent de la matière organique. »

En tant que seule matière qu’il est possible de dater au carbone 14, les échantillons organiques pourraient fournir de précieuses informations, ainsi qu’une datation encore plus précise.

Parmi les prélèvements, les archéologues ont également exhumé une noisette, et espèrent trouver des pollens et des graines dans les échantillons de tourbe. Ces marqueurs chronologiques, hautement spécifiques, pourraient fournir de précieuses informations paléobotaniques, très utiles pour reconstituer l’environnement de l’époque.

Ainsi, si les diagnostics et fouilles de l’Inrap n’annulent que très rarement les travaux pour lesquels ils sont commandés, ils permettent la récolte d’informations essentielles à la compréhension des périodes concernées.

« L’archéologie préventive est faite de telle façon que nous intervenons le plus en amont des travaux possible, afin de pouvoir […] rassembler toutes les informations possible, puis laisser le terrain à la construction », conclut la responsable des fouilles.