Comment Jeanne d’Arc a inversé le cours de la guerre de Cent Ans

Le père Jean Massieu, huissier de Rouen, était présent lors de l’exécution de Jeanne d’Arc et consigna ses observations sur sa mort : « Jeanne fut conduite au Vieux-Marché […] Il y avait plus de 800 hommes d’escorte portant haches et glaives. […] Au Vieux-Marché, Jeanne ouït le sermon de maître Nicolas Midi bien paisiblement. Elle eut une merveilleuse constance, montrant apparences évidentes et grands signes de contrition, pénitence et ferveur de foi, tant par ses pieuses et dévotes lamentations que par ses invocations de la benoîte Trinité […] Elle requit avec grande dévotion qu’on lui donnât une croix. Un Anglais en fit une avec le bout d’un bâton et la lui donna. Jeanne la reçut dévotement, la baisa tendrement, faisant de pieuses lamentations et oraisons à Dieu. […] Elle mit cette croix en son sein, entre sa chair et son vêtement. De plus, elle me demanda humblement de lui faire avoir la croix de l’Église afin qu’elle la vît continuellement jusqu’à la mort. Je fis tant que le clerc de la paroisse de Saint-Sauveur la lui apporta. […] En mourant, elle cria à haute voix : JÉSUS ! »