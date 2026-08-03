Comment se forment les différents types de montagnes ?

Ces massifs imposants s'élèvent partout dans le monde, y compris dans les océans. Ils présentent généralement des flancs escarpés et pentus, des crêtes acérées ou arrondies et un point culminant, appelé pic ou sommet. La plupart des géologues définissent une montagne comme une formation géologique s'élevant à au moins 300 mètres d'altitude au-dessus de la région environnante. Une chaîne montagneuse est une série ou une succession de montagnes proches les unes des autres.

COMMENT LES MONTAGNES SE FORMENT-ELLES ?

Les plus grandes chaînes montagneuses au monde se forment lorsque des morceaux de la croûte de la Terre, appelés plaques, entrent en collision les uns contre les autres au cours d'un processus appelé « tectonique des plaques », se plissent et se soulèvent sous l'effet de la collision. L'Himalaya, en Asie, est né de l'une de ces énormes collisions qui a débuté il y a environ 55 millions d'années. Trente des plus hauts sommets du monde se trouvent dans l'Himalaya. Le sommet du mont Everest, qui culmine à 8 848,86 m mètres d'altitude, est le point le plus haut de la Terre.

La montagne la plus haute, mesurée de son sommet à sa base océanique, est le Mauna Kea, un volcan inactif situé sur l'île d'Hawaï, dans l'océan Pacifique. Mesuré depuis sa base, il culmine à 10 203 mètres, bien qu'il ne s'élève qu'à 4 205 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les montagnes volcaniques se forment lorsque de la roche en fusion provenant de l'intérieur de la Terre jaillit à travers la croûte terrestre et s'accumule sur elle-même. Les îles d'Hawaï ont été formées par des volcans sous-marins et les îles que l'on voit aujourd'hui à la surface de l'eau sont les parties émergées de vastes édifices volcaniques sous-marins. Parmi les volcans terrestres les plus connus, on peut citer le mont Saint Helens, situé dans l'État de Washington, et le mont Fuji, situé au Japon. Il arrive parfois que des éruptions volcaniques détruisent des montagnes au lieu d'en former, comme l'éruption du mont Saint Helens, en 1980, qui lui a arraché son sommet.

Lorsque le magma soulève la croûte terrestre mais se solidifie avant de jaillir à la surface, il forme ce qu'on appelle des montagnes en dôme. Le vent et la pluie martèlent les dômes, sculptant des pics et des vallées. On peut citer comme exemples les Black Hills, situés en Dakota du Sud, et les Adirondacks, situés dans l'État de New York. Les montagnes en plateau se forment également à la suite d’un soulèvement de la croûte terrestre, mais sans les déformations caractéristiques des montagnes plissées. Elles sont par la suite façonnées par l'altération et l'érosion.

D'autres types de montagnes se forment lorsque des tensions au sein des plaques tectoniques et entre ces dernières provoquent des fissures et des failles à la surface de la Terre, ce qui entraîne le soulèvement et l'affaissement des blocs de roches. Parmi les exemples de montagnes au bloc faillé figurent la Sierra Nevada dans les États de Californie et du Nevada, la chaîne Teton dans le Wyoming et le Harz en Allemagne.

L'EFFET DES MONTAGNES SUR LES HABITATS ET LA GÉOPOLITIQUE

Les montagnes constituent souvent des éléments géographiques qui définissent les frontières naturelles des pays. Leur hauteur peut influencer les conditions météorologiques, en bloquant les tempêtes venues des océans et en provoquant la précipitation de l'eau contenue dans les nuages. L'autre versant est souvent bien plus sec. Ces paysages escarpés offrent même un refuge et une protection aux armées en retraite comme aux forces envahissantes.