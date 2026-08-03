Comment se forment les différents types de montagnes ?
Les montagnes recouvrent près d’un quart des terres émergées et jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines, de la biodiversité aux réserves d’eau douce.
Le Nanga Parbat, une montagne aux parois escarpées située dans l'ouest de l'Himalaya, est cerné de nuages. Avec ses 8 126 mètres d'altitude, Nanga Parbat, qui signifie « la montagne nue » en sanskrit, est le neuvième plus haut sommet au monde.
Ces massifs imposants s'élèvent partout dans le monde, y compris dans les océans. Ils présentent généralement des flancs escarpés et pentus, des crêtes acérées ou arrondies et un point culminant, appelé pic ou sommet. La plupart des géologues définissent une montagne comme une formation géologique s'élevant à au moins 300 mètres d'altitude au-dessus de la région environnante. Une chaîne montagneuse est une série ou une succession de montagnes proches les unes des autres.
COMMENT LES MONTAGNES SE FORMENT-ELLES ?
Les plus grandes chaînes montagneuses au monde se forment lorsque des morceaux de la croûte de la Terre, appelés plaques, entrent en collision les uns contre les autres au cours d'un processus appelé « tectonique des plaques », se plissent et se soulèvent sous l'effet de la collision. L'Himalaya, en Asie, est né de l'une de ces énormes collisions qui a débuté il y a environ 55 millions d'années. Trente des plus hauts sommets du monde se trouvent dans l'Himalaya. Le sommet du mont Everest, qui culmine à 8 848,86 m mètres d'altitude, est le point le plus haut de la Terre.
La montagne la plus haute, mesurée de son sommet à sa base océanique, est le Mauna Kea, un volcan inactif situé sur l'île d'Hawaï, dans l'océan Pacifique. Mesuré depuis sa base, il culmine à 10 203 mètres, bien qu'il ne s'élève qu'à 4 205 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les montagnes volcaniques se forment lorsque de la roche en fusion provenant de l'intérieur de la Terre jaillit à travers la croûte terrestre et s'accumule sur elle-même. Les îles d'Hawaï ont été formées par des volcans sous-marins et les îles que l'on voit aujourd'hui à la surface de l'eau sont les parties émergées de vastes édifices volcaniques sous-marins. Parmi les volcans terrestres les plus connus, on peut citer le mont Saint Helens, situé dans l'État de Washington, et le mont Fuji, situé au Japon. Il arrive parfois que des éruptions volcaniques détruisent des montagnes au lieu d'en former, comme l'éruption du mont Saint Helens, en 1980, qui lui a arraché son sommet.
Lorsque le magma soulève la croûte terrestre mais se solidifie avant de jaillir à la surface, il forme ce qu'on appelle des montagnes en dôme. Le vent et la pluie martèlent les dômes, sculptant des pics et des vallées. On peut citer comme exemples les Black Hills, situés en Dakota du Sud, et les Adirondacks, situés dans l'État de New York. Les montagnes en plateau se forment également à la suite d’un soulèvement de la croûte terrestre, mais sans les déformations caractéristiques des montagnes plissées. Elles sont par la suite façonnées par l'altération et l'érosion.
D'autres types de montagnes se forment lorsque des tensions au sein des plaques tectoniques et entre ces dernières provoquent des fissures et des failles à la surface de la Terre, ce qui entraîne le soulèvement et l'affaissement des blocs de roches. Parmi les exemples de montagnes au bloc faillé figurent la Sierra Nevada dans les États de Californie et du Nevada, la chaîne Teton dans le Wyoming et le Harz en Allemagne.
L'EFFET DES MONTAGNES SUR LES HABITATS ET LA GÉOPOLITIQUE
Les montagnes constituent souvent des éléments géographiques qui définissent les frontières naturelles des pays. Leur hauteur peut influencer les conditions météorologiques, en bloquant les tempêtes venues des océans et en provoquant la précipitation de l'eau contenue dans les nuages. L'autre versant est souvent bien plus sec. Ces paysages escarpés offrent même un refuge et une protection aux armées en retraite comme aux forces envahissantes.
La brume dissimule le sommet du mont Kinabalu. Anciennement connu sous le nom du mont Saint-Pierre, Kinabalu est le plus haut sommet de l'Insulide avec ses 4 101 mètres d'altitude. Il se situe dans le nord-ouest de la Malaisie orientale.
De la vapeur et de la fumée s'élèvent haut au-dessus du Semeru, visible en arrière-plan, tandis que le Bromo (au milieu, à gauche) bouillonne doucement dans la province de Java orientale, en Indonésie. D'après les estimations du gouvernement indonésien, au cours des 400 dernières années, 129 volcans sont entrés en activité dans le pays.
La Lune qui se lève semble minuscule par rapport à la paroi rocheuse couverte de neige du colossal massif du Mont-Blanc, situé entre la France et l'Italie. Avec ses 4 807 mètres d'altitude, le mont Blanc est le plus haut sommet des Alpes et a été un sujet de discorde fréquent entre les deux pays.
Le Nanga Parbat, une montagne aux parois escarpées située dans l'ouest de l'Himalaya, est cerné de nuages. Avec ses 8 126 mètres d'altitude, Nanga Parbat, qui signifie « la montagne nue » en sanskrit, est le neuvième plus haut sommet au monde.
Second sommet le plus haut du monde derrière l'Everest, le K2 attire de nombreux alpinistes déterminés à tenter de réussir l'ascension du sommet de 8 611 mètres d'altitude, situé dans l'Himalaya. Également appelé le mont Godwin Austen, Dapsang, et Chogori, le K2 fait partie du massif montagneux de Karakoram.
Le Soleil qui se lève illumine le sommet enneigé du mont Everest. Ses 8 850 mètres d'altitude en font le plus haut sommet du monde. Trente des montagnes les plus hautes du monde se trouvent dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya.
Avec ses 4 418 mètres d'altitude, le mont Whitney, situé en Californie, est le plus haut sommet des quarante-huit États continentaux des États-Unis. Le mont Whitney fait partie de la sierra Nevada, une chaîne montagneuse au bloc faillé qui s'est formée lorsque le mouvement des plaques tectoniques a entraîné la formation de fissures et de failles à la surface de Terre.
En Écosse, sous un ciel couvert, un randonneur solitaire s'aventure sur le sentier qui mène au Ben Nevis avec des sommets verdoyants à perte de vue. Constitué d'anciennes schistes recouvertes de roche volcanique, Ben Nevis est le sommet le plus haut des îles britanniques avec ses 1 343 mètres d'altitude.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.