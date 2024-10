Comment améliorer l'accompagnement médical des personnes transgenres ?

Dois-je consulter un urologue ou un gynécologue ? Mon généraliste ou mon psychologue va-t-il m’accepter tel.le que je suis ? Comment prendre soin de ma santé reproductive ? Ces questions, Tom Perrollaz se les est posées : « être trans m’a enlevé la légèreté d’aller à des rendez-vous médicaux sans préparation » regrette-il. « Mon critère n’est plus seulement de savoir si le médecin est compétent, mais aussi s’il va m’accepter, m’écouter, et m’ausculter sans me rejeter ».

Le médecin généraliste, tel un un chef d’orchestre au moment de la transition et après, a « beaucoup de pouvoir sur la vie et le bien-être » des personnes transgenres, affirme Tom Perrollaz.

UN FAIBLE INVESTISSEMENT DANS LA SANTÉ TRANS

Pourtant, peu de médecins expriment leur envie de se former sur la question et ceux-ci peuvent se retrouver démuni ou mal à l’aise dans la prise en soin d’une personne trans par manque de connaissances. « Beaucoup voient le traitement des personnes trans comme quelque chose de très compliqué et une affaire de médecins spécialisés », déplore Louis, membre de l’association Fransgenre, une association d’entraide transgenre. En France, il existe des professionnels de santé compétents dans le domaine de la transidentité, mais cela est encore trop variable et dépendant du lieu de vie, ou même du budget que les personnes transgenres peuvent accorder à leur suivi.

De plus, les médecins considérés comme fiables sont très sollicités et les temps d’attente pour avoir un rendez-vous sont long. Les personnes souhaitant entamer une transition doivent alors se tourner vers les hôpitaux proposant des parcours de soins pluridisciplinaires. Mais les listes d’attente sont là aussi très étendues. « Un an d’attente est un minimum dans certaines villes, or quand on souffre, c’est très long », témoigne Tom Perrollaz.