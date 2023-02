Tout comprendre sur : les solutions face au réchauffement de la planète

QUE PEUT-ON FAIRE ?

La lutte contre le changement climatique nécessitera de multiples solutions, il n'y a pas de recette miracle. Pourtant, presque toutes ces solutions existent aujourd'hui, et beaucoup d'entre elles reposent sur un changement de comportement de la part de l'homme, qui doit modifier sa façon de produire et de consommer l'énergie. Les changements nécessaires portent sur les technologies, les comportements et les politiques qui encouragent une réduction des déchets et une utilisation plus intelligente de nos ressources. Par exemple, l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la consommation de carburant des véhicules, l'augmentation de l'énergie éolienne et solaire, la production de biocarburants à partir de déchets organiques, la fixation d'un prix pour le carbone et la protection des forêts sont autant de moyens efficaces de réduire la quantité de dioxyde de carbone et d'autres gaz qui emprisonnent la chaleur sur la planète.

Les scientifiques travaillent également sur les moyens de produire de l'hydrogène de manière durable, dont la plupart est actuellement dérivée du gaz naturel, pour alimenter des piles à combustible à zéro émission pour le transport et l'électricité. D'autres efforts visent à construire de meilleures batteries pour stocker l'énergie renouvelable, à concevoir un réseau électrique plus intelligent et à capturer le dioxyde de carbone des centrales électriques et d'autres sources dans le but de le stocker sous terre ou de le transformer en produits de valeur comme l'essence. Certaines personnes soutiennent que l'énergie nucléaire, malgré les préoccupations concernant la sécurité, l'utilisation de l'eau et les déchets toxiques, devrait également faire partie de la solution, car les centrales nucléaires ne contribuent pas à la pollution atmosphérique directe lorsqu'elles fonctionnent.

Bien qu'il soit essentiel de stopper les nouvelles émissions de gaz à effet de serre, les scientifiques ont également souligné que nous devons extraire le dioxyde de carbone existant de l'atmosphère. Des idées plus fantaisistes pour refroidir la planète - des projets de "géo-ingénierie" tels que la pulvérisation d'aérosols réfléchissant la lumière du soleil dans l'air ou le blocage du soleil par un miroir spatial géant - ont été largement rejetées car elles pourraient présenter plus de risques pour l'environnement que d'avantages avérés.