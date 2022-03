En avril sur National Geographic Wild

Revivez les meilleurs moments de la saison 10 aux côtés du Dr Pol et de son équipe ! Qu’importe les conditions climatiques difficiles et les patients capricieux, nos vétérinaires jonglent d’une main de maître entre les visites essentielles à la clinique et les interventions d’urgence dans les fermes. L’équipe vétérinaire du Dr Pol accueille et prend en charge tous les animaux qui franchissent le seuil de sa porte. Peu importe le nombre d’écailles, de plumes ou de griffes qu’ils possèdent, tous sont les bienvenus !