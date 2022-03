En mars sur National Geographic

Ce film suit en exclusivité la construction du premier brise-glace de croisière du monde. Un navire révolutionnaire qui permet de découvrir le pôle Nord géographique.

Des esquisses du navire créées sur ordinateur jusqu'à l'expédition de mise à l'eau sur la banquise de l'Arctique, cette Mégastructure suit le travail des acteurs de cette surprenante aventure technologique et maritime : l'architecte naval qui dessine un bateau puissant et élégant, les ingénieurs chargés de concevoir une machine capable d'affronter des conditions climatiques extrêmes, les techniciens qui découpent et soudent le platine renforcé à la coque et le capitaine qui effectue les premiers essais en mer ainsi que les tests techniques et de sécurité...