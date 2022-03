En mars sur National Geographic Wild

Il y a 15 000 ans, notre relation avec l’espèce canine a changé pour toujours. Autrefois destinés à être nos adversaires, ils sont devenus nos compagnons, nos semblables. De nos jours, ce lien fondamental entre espèces occupe une place centrale dans les régions les plus sauvages de la planète où l’Homme affronte chaque jour une nature impardonnable. Grâce à une narration immersive et des plans à la première personne, le spectateur devient témoin de cette alliance sincère et s’immerge dans leurs fabuleux paysages pour découvrir les talents oubliés qui rendent tout cela possible. À travers les yeux de l’Homme et de la bête, explorez leur histoire, leur environnement et l’intelligence dont ils font preuve pour avancer ensemble.