En mars sur National Geographic Wild

AU COEUR DU ZOO : TAMPA – Tous les lundis à 18.20, à partir du 13 mars



Au cœur du zoo est de retour pour une nouvelle saison inédite dans les coulisses du Zoo de Tampa en compagnie des vétérinaires et des gardiens pour découvrir les histoires spectaculaires, émouvantes et parfois drôles de l’un des zoos les plus populaires des États-Unis. Du sauvetage de lamantins à la naissance d’un rhinocéros indien, le zoo de Tampa ne dort jamais !