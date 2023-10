Dix des moyens de transport publics les plus insolites

Qu’ils soient suspendus à l’envers, qu’ils filent dans les canaux, dévalent les collines ou fassent office de boîtes de nuit mobiles, en définitive les moyens de transport public les plus uniques au monde permettent aux voyageurs de se rendre là où ils le souhaitent. Des luges aux tricycles en passant par les toboggans, nombre de ces véhicules sont devenus des icônes nationales, aimées des habitants et appréciées des touristes.

Prenez l’exemple du jeepney aux Philippines. Ces bus hauts en couleur fabriqués à partir d’anciennes jeeps de l’armée américaine font partie intégrante du système de transport public du pays depuis des décennies. À l'instar d'un voyage en tuk-tuk en Thaïlande, une escapade en jeepney l’expérience touristique philippine à ne pas manquer. Toutefois, le pays abandonne progressivement ses jeepneys, dont on en compte au moins 150 000, pour les remplacer par des bus et des minivans plus modernes, plus efficaces et plus respectueux de l’environnement.