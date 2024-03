Les hyènes tachetées, vraies reines de la savane

À la tombée de la nuit, alors que des nuages chargés d’orage passent au-dessus de la savane du Masai Mara, au Kenya, des petits de hyènes tachetées jouent, roulant les uns sur les autres dans l’herbe mouillée. Leur mère paresse à proximité, se levant de temps à autre pour dissuader un jeune de 1 an, plus grand, de se joindre au groupe. Alors qu’il s’approche de nouveau, le plus téméraire des petits suit l’exemple de sa mère –de rang élevé dans la meute – et se dresse sur ses pattes arrière, faisant de son mieux pour paraître menaçant face à l’intrus. La posture a quelque chose de comique, mais les deux animaux connaissent leur place dans le groupe. La hyène de 1 an, de rang inférieur, s’arrête net, baisse la tête et déguerpit.