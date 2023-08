Abandonnés en zones de guerre, ces animaux commencent une nouvelle vie

Chaque semaine, ces pensionnaires consomment plus de 575 kg de viande – donnés par les supermarchés et les abattoirs – et plus de 1 800 kg de fruits et légumes. La plupart des animaux arrivent au refuge sans dossier médical, aussi les gardiens passent-ils du temps à apprendre à connaître les uns et les autres et font en sorte qu’ils disposent d’aménagements personnalisés qui conviennent à chacun.