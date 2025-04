Michelle Yeoh veut rendre le pouvoir aux femmes dans les régions sinistrées

Michelle Yeoh s'est rendue sur des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la vallée de Katmandou et des villages isolés à la périphérie de la capitale. Renaud Meyer se souvient d'une visite à Sindhupalchowk, l'un des districts les plus touchés. « Ce que les gens voient de l'extérieur, ce sont les dégâts. Les maisons en ruines. On voit tout ce qui est détruit », explique-t-il. Mais pour les habitants, c'est l'aspect émotionnel du tremblement de terre qui prime : « ces gens étaient sans abri, mais surtout sans espoir ». Pour Michelle Yeoh, il était essentiel d'être porteuse de messages d'espoir aux habitants des villes et des villages isolés : « Nous savons que vous êtes là, nous ne vous avons pas oubliés. »

Née en Malaisie, l’actrice de soixante-deux ans a commencé sa carrière dans le Hong Kong des années 1980. À l’écran, elle révolutionne le rôle de la James Bond girl dans Demain ne meurt jamais et contribue à la popularité du cinéma asiatique, notamment avec le film Tigre et Dragon.

En 2023, elle est également la première actrice asiatique à recevoir l’Oscar de la meilleure actrice pour Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh soutient encore aujourd’hui les zones sinistrées. Elle a ainsi récemment attiré l’attention sur la Turquie et la Syrie dévastées, en 2023, par de violents tremblements de terre. Un de ses objectifs est de soutenir les femmes dans les régions en crise.