En janvier sur National Geographic Wild

Dr OLE : MISSION SAUVETAGE – Tous les samedis à 18.20, à partir du 14 janvier



Le Dr Ole Alcumbrac dirige le White Mountain Animal Hospital, une clinique vétérinaire située en Arizona, où défilent les animaux de toute taille et de tous les horizons. Cet amoureux de la nature n’a rien de votre vétérinaire habituel. Suivez le dans ses missions en dehors de la clinique. Que ce soit à bord d’un hélicoptère survolant le pays pour des missions de sauvetage, dans l’un des deux refuges de l’État en compagnie d’animaux sauvages, en direction du Mexique pour une urgence dentaire au Bearizona Wildlife Park ou au plus près des condors et des antilopes d’Amérique, l’aventure sourit chaque jour à notre vétérinaire.