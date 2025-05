La folle aventure de Cole Brauer, qui a fait le tour du monde à la voile... seule et sans assistance

En 2024, Cole a fait le tour du monde en voile dans le cadre d’une compétition annuelle qui fait passer ses participants par les trois grands caps du monde nautique : le cap Horn en Amérique du Sud, le cap de Bonne-Espérance en Afrique et le cap Leeuwin en Australie. Le 29 octobre 2023, elle était au départ de la course sur la côte nord-ouest de l’Espagne, à bord de son voilier de 12 mètres, le First Light, et est revenue juste après le lever du jour au bout de 130 jours passés en mer, le 7 mars 2024. Cette performance lui a offert la deuxième place de la course. Sur seize navigateurs et navigatrices, seuls sept sont allés jusqu’au bout. Cole a également établi un nouveau record de vitesse pour un navire de sa classe. « Je n’ai pas vu un seul autre participant de toute la course », confie-t-elle. « Le terrain de jeu est si vaste. Ce n’est pas comme s’ils étaient juste à côté à faire coucou. » En plus de la solitude, elle a dû faire face à des blessures. La voileuse a eu des côtes cassées après avoir été balancée à l’autre bout de son bateau. « On se panse et on repart », a-t-elle dit. En mer, la vie était souvent humide, froide et monotone. Cole avait accès à Internet via liaison satellite : « J’ai fini Netflix » rit-elle.