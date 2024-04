Rome en famille : guide de la ville

Avec des enfants de moins de 10 ans : Les trattorias locales proposent d’alléchants menus composés de plats à base de pâtes et sont animées et accueillantes : visitez des lieux comme Da Tonino avec ses portions de pâtes généreuses servies sur des nappes vichy près de la piazza Navona. La Polpetta pourrait également plaire, car en plus de servir les traditionnelles pâtes et pizzas, elle propose une multitude de boulettes de viande différentes et d’autres aliments frits (« polpetta » signifie « boulette de viande ») ; il en existe plusieurs franchises, dont la plupart se trouvent, de manière tout à fait commode, à Trastevere et à Monti.

Avec des pré-ados et ados : Le meilleur endroit de Rome pour la street-food et la culture culinaire romaine est le marché couvert de Testaccio, qui regorge de nourriture et d’étals. Ici vous pouvez déguster des sandwiches romain riches en abats chez Mordi e Vai et des pizzas à la coupe avec des garnitures inhabituelles (fenouil, orange et olives) à la Casa Manco. Les rues animées du Trastevere sont très prisées pour faire une balade le soir et, là encore, les choix de restaurants ne manquent pas, testez par exemple la Trattoria Oste Nostro, restaurant situé dans une rue pavée proposant assez de plats de pâtes simples et délicieux pour être sûr de plaire aux (pré-)ados.

OÙ LOGER À ROME EN FAMILLE ?

Avec les plus petits : Si vous êtes accompagnés de tout-petits, simplifiez-vous la vie et dormez dans le centre afin de ne pas avoir à voyager loin pour découvrir la ville. L’Albergo del Senato propose des chambres familiales au décor baroque, un toit-terrasse et une vue sur le cœur de l’action de la place du Panthéon. On ne peut pas faire beaucoup plus central que le Navona 49, hôtel de la piazza Navona qui propose des appartements équipés de cuisines ; idéal quand vous voyagez avec des enfants en bas âge.

Avec des moins de 10 ans : Pour une atmosphère paisible pas très loin du centre, descendez dans le quartier de l’Aventin. Cette colline recouverte de villas ocre et de rues paisibles abrite le Jardin des Orangers, qui offrent une vue panoramique sur la ville. Vous pouvez dormir au charmant Hotel Via San Pio qui propose des chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Tout près de là, et non loin du Colisée, l’Apartment Nido ll’Aventino propose plusieurs petits appartements avec terrasse ensoleillée.