Méconnu, le kiang est le plus grand âne sauvage du monde

Extrêmement sauvage dans son milieu d'origine, le kiang, ou âne sauvage du Tibet, vit en grands troupeaux, dans les plaines durant l'hiver, sur le plateau tibétain, où il se nourrit de plantes salées.

Le kiang mesure environ 1,40 m au garrot, pour 2,10 m de longueur, ce qui en fait la plus grande espèce d'âne sauvage existante. Il est plus grand et de couleur plus contrastée que les autres ânes sauvages.