13 photos étonnantes qui prouvent que les chenilles sont expertes en camouflage

Avant qu'elles ne se transforment en papillons, les chenilles doivent surpasser, surjouer et survivre. Les images de ces créatures tubulaires prises par Sam Jaffe montrent comment : par le mimétisme, les adaptations défensives et l'association avec les plantes. Le naturaliste-photographe est passionné par ces insectes depuis l'âge de quatre ans. « Je les apportais dans la maison de mes parents », raconte-t-il. « Ils les trouveraient en train de ramper sur des murs ». Alors qu'il travaillait à l'université de Harvard, Jaffe a commencé à prendre des photos de chenilles indigènes pendant son temps libre, puis il exposait les résultats dans des galeries locales. Les expositions ont suscité un tel intérêt qu'il a lancé en 2013 une association éducative à but non lucratif, le Caterpillar Lab, afin de nous faire découvrir ces maîtres de la métamorphose et d'encourager leur protection.