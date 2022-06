Découverte du plus gros python birman jamais vu

En dénichant et en disséquant ces pythons, les chercheurs peuvent en apprendre davantage au sujet des serpents, de leur alimentation et de la façon dont ils sont susceptibles de nuire à l’environnement qu’ils ont envahi. Je me suis jointe à eux au mois d’avril alors qu’ils étaient en train de réaliser une autopsie sur cette femelle titanesque. J’ai également eu l’occasion de les suivre pour aller voir la méthode du serpent éclaireur à l’œuvre, ce qui m’a d’ailleurs valu de marcher accidentellement sur un python.

SERPENTS ÉCLAIREURS

Depuis 2000, la Commission de conservation de la faune et des poissons de Floride (FWC) a éliminé ou prélevé plus de 15 000 pythons. Depuis 2017, on en prélève plus de 1 000 par an. Mais combien de milliers de plus peut-il y en avoir ? Les scientifiques l’ignorent. « C’est la question à dix millions de dollars, lance Ian Bartoszek. Nous n’avons même pas d’ordre de grandeur en tête. »

Les pythons ont su s’inscrire dans la durée car ce sont des maîtres de la dissimulation. Même pour les personnes entraînées et déterminées, les serpents sont difficiles à repérer dans les vastes zones humides et forêts subtropicales denses du sud de la Floride, qui font d’ailleurs toutes parties des Everglades ou bien leur sont adjacentes. (Pour le moment, et c’est heureux, ces serpents n’auraient pas à notre connaissance réussir à établir une population sauvage en dehors de cette région).