Lions vs éléphants : le vainqueur n'est pas celui qu'on croit

Symboles de courage et de force, les lions d'Afrique ont toujours été admirés. Ces animaux emblématiques ont un corps puissant - dans la famille des félins, ils sont les deuxièmes en taille après les tigres - et leurs rugissements peuvent être entendus à 8 km à la ronde.

Les mâles défendent le territoire de leur clan en le marquant avec de l'urine, en poussant des rugissements menaçants pour avertir les intrus et en chassant les animaux qui empiètent sur leur territoire.

Les lionnes chassent pour le clan. Elles travaillent souvent ensemble pour s'attaquer aux antilopes, zèbres, gnous et autres grands animaux des prairies ouvertes. Beaucoup de ces animaux étant plus rapides que les lions, le travail d'équipe est payant.

Après la chasse, l'effort collectif dégénère souvent en querelles pour le partage de la proie, les lionceaux se retrouvant au bas de la hiérarchie. Les lionceaux n'aident pas à chasser avant l'âge d'un an environ. Les lions chassent seuls si l'occasion se présente, et ils volent également les proies des hyènes ou des chiens sauvages.

Les groupes d'éléphants, eux, sont matriarcaux, ce qui signifie qu'ils sont dirigés par des femelles. La matriarche est généralement la plus grande et la plus âgée. Elle préside un troupeau multigénérationnel qui comprend d'autres femelles et leurs petits. Les mâles adultes, eux, ont tendance à errer seuls, formant parfois des groupes plus petits composés uniquement de mâles.

Avoir un éléphanteau est un engagement sérieux. La grossesse des éléphants est plus longue que celle de tout autre mammifère - près de 22 mois. Les éléphantes donnent généralement naissance à un éléphanteau tous les deux à quatre ans. À la naissance, les éléphants pèsent déjà quelque 90 kilogrammes et mesurent environ un mètre.