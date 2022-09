Dans les profondeurs marines, ces deux êtres vivants survivent mutuellement grâce à l'autre

UNE SYMBIOSE SINGULIÈRE

La présence de symbiotes dans un organisme marin n’est pas une nouveauté dans le domaine scientifique : tout comme les humains, de nombreux animaux reposent sur les symbioses pour vivre. « Les bactéries de nos intestins par exemple, synthétisent des vitamines que nous ne sommes pas capables de produire », précise le professeur Duperron. Mais pour la bactérie Acestibacter aggregatus, ce n’est pas si simple.

Impossible à cultiver en dehors de son milieu, cette dernière était encore très mystérieuse lors de sa découverte quelques années plus tôt, et ne présentait pas vraiment le profil du colocataire idéal pour Acesta excavata. Incapable de produire des molécules chimiques complexes ni même ses propres composants, la bactérie ressemblait davantage à un parasite qu’à un symbiote.

Afin de tirer la situation au clair, le professeur Jensen a réalisé un séquençage du génome et du protéome de la bactérie. Ces méthodes permettent de révéler l’ensemble des gènes présents dans un organisme ainsi que toutes les protéines susceptibles d’être produites. « Le génome confirme que c’est bien une bactérie hétérotrophe, elle assimile les constituants essentiels de l’organisme par la nutrition, ce qui n’a rien à voir avec les symbioses que l’on connaissait jusqu’alors avec des bactéries autotrophes [qui peuvent synthétiser leurs composants elles-mêmes] », explique l’expert. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent ensuite dresser la liste de toutes les capacités théoriques d’un être vivant, qu’il soit animal, végétal, ou comme ici, bactérien.

Issue d’une famille de bactéries rassemblant de nombreux symbiotes, Acestibacter aggregatus est notamment capable de produire de la lectine. Cette molécule également retrouvée dans notre système immunitaire permet la communication entre des cellules bactériennes et des cellules eucaryotes qui sont dotées d’un noyau. En théorie, cela suggère que les deux organismes pourraient, à un certain degré, communiquer entre eux. De plus, Acestibacter est aussi capable de produire des molécules simples telles que des vitamines, mais aussi et surtout des enzymes digestives qui seraient particulièrement avantageuses pour son hôte.

Comme de nombreux bivalves, Acesta se nourrit en capturant les particules en suspension dans son environnement : en créant un flux constant d’eau dans ses branchies, le coquillage assure à la fois son oxygénation et son apport en nutriments, et c’est dans ce contexte que la collaboration avec Acestibacter intervient.

Malgré la faible température et l’éloignement du Soleil, les eaux de la mer de Norvège sont particulièrement riches en zooplancton. Des baleines aux coquillages, ces micro-organismes représentent à eux seuls une source de nourriture extrêmement importante pour de nombreuses espèces… à condition de pouvoir les digérer !

Recouvert d’un exosquelette constitué de molécules de polysaccharides complexes et dépourvues de nutriments, le zooplancton n’est pas si facile à assimiler. Sans un jeu particulier d’enzymes digestives, essayer de le manger reviendrait, pour un humain, à essayer de digérer la carapace d’un crabe. Cependant, Acesta excavata ne présente aucun gène susceptible de produire les enzymes nécessaires pour dégrader leur exosquelette.

« Sigmund Jensen a regardé dans le génome [de Acestibacter aggregatus] quels étaient les gènes qui pourraient aider à la dégradation des polysaccharides complexes, et il en a trouvé qui dégradent la chitine », explique le professeur Duperron. « L’hypothèse est que ces enzymes, si elles sont sécrétées par la bactérie, se retrouvent dans le mucus des branchies, et […] facilitent l’assimilation par l’animal. »

Sur terre comme en mer, la chitine est un composant courant des exosquelettes d’invertébrés, et peut constituer aussi bien la carapace d’un homard que les ailes d’un papillon. Molécule complexe et solide, comme les autres polysaccharides, elle permet de créer des structures protectrices robustes et serait très difficile à digérer pour Acesta.