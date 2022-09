Venezuela : À Caracas, ces aras ont adopté un mode de vie urbain

En plein confinement, lors de la pandémie de COVID-19, Elinor Zamora s’est octroyée un bref moment de répit sur le toit de son immeuble pour respirer un peu d’air frais. Là-haut, en cette soirée de 2020, un spectacle surprenant l’attendait : des dizaines d’aras immenses et chamarrés étaient en train de se rassembler juste avant le coucher du Soleil, attirés par un voisin qui leur donnait à manger. Fascinée par la majesté de ces oiseaux, Elinor Zamora se souvient encore de l’émotion que lui a procuré la scène. À l’image de ces aras, elle entreprend désormais un pèlerinage quotidien et ne manque jamais de se rendre sur ce toit pour se délecter de leur splendeur.

« Qu’importe ce qui est en train de se passer, tout le monde sait qu’à 16 heures je rentre chez moi pour voir mes guacamayas sur le toit », raconte-t-elle.

Ces oiseaux qui peuvent mesurer près d’un mètre de longueur sont un des emblèmes de Caracas, capitale érigée dans une vallée séparée de la mer des Antilles par les montagnes de la cordillère de la Costa. Ils fréquentent les toits et les balcons d’innombrables immeubles à la recherche de nourriture. Les gens leur donnent à manger et inondent les réseaux sociaux de photos exhibant leur plumage bleu clair, vert, jaune et rouge. (Les spécialistes déconseillent généralement de nourrir les animaux sauvages, car cela peut être nocif pour eux et peut les rendre dépendants des humains. Mais il semble que ce conseil ait été ignoré dans le cas présent, délibérément ou non).

On s’échange également les détails d’histoires que l’on invente à leur sujet comme s’il s’agissait de petits feuilletons. « Celle qui est jaune est en couple avec celui qui est orange mais elle se fait maltraiter », voici le type de commentaire que l’on peut lire.

« La jaune est toujours sale ; elle doit passer ses journées dans un atelier de réparation de voitures », propose une autre internaute. « La blanquita est gâtée », tente un troisième.

Avec le temps, ces aras ont fini par devenir les mascottes collectives de la capitale.

DÉBAUCHE DE COULEURS

D’après Malú González, biologiste et professeure à l’Université Simón Bolívar, c’est leur diversité qui rend les aras de Caracas uniques. « Entre les aras, les perroquets et les perruches, dix-sept espèces volent dans les environs », explique-t-elle.

Parmi celles-ci se trouvent quatre espèces d’aras, toutes autochtones. L’ara vert (Ara severus), qui doit son nom à sa couleur dominante, est le plus petit d’entre eux et est le seul à venir de la région. L’ara rouge (Ara macao), dont le plumage jaune, bleu et rouge rappelle le drapeau vénézuélien, est originaire des plaines et de la région amazonienne. L’ara à ailes vertes (Ara chloropterus) survit principalement en petits groupes dans l’est et dans l’ouest du pays. Il est intéressant de remarquer que ces deux dernières espèces ont été repoussées vers Caracas par l’ara bleu et jaune (Ara ararauna).