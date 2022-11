Chez les albatros, les mâles timides risquent le divorce

Chez les grands albatros hurlants, il ne fait pas bon être timide. Les mâles peu téméraires, face à des concurrents plus hardis, préfèrent fuir leur couple plutôt que de risquer la confrontation. C’est en tout cas vrai pour ces oiseaux séjournant sur l’île de la Possession, confetti de terre perdu dans les eaux glacées du sud de l’océan Indien. Une étude parue dans les Biology Letters de la Royal Society britannique en septembre 2022 rend compte de ce phénomène chez les 2000 habitants de cette colonie.

Cet oiseau monogame a beau avoir la réputation d’être « le plus romantique du monde », il n’est pas à l’abri des remous de la vie conjugale. La raison ? Une population qui compte plus de mâles que de femelles. « Les femelles partent pêcher pendant des mois dans les eaux de l’Océan Indien austral, dans une zone plus proche de l’île et plus fréquentée par les chalutiers que celle des mâles. Elles peuvent alors tenter d’attraper les leurres et finir par se noyer » explique Stéphanie Jenouvrier, l’une des autrices de l’étude, et chercheuse à l’Institut océanographique Woods Hole, aux États-Unis. Résultat, les femelles sont moins nombreuses et les mâles se retrouvent en compétition pour trouver (ou retrouver) une partenaire. C’est là que leur personnalité va jouer un rôle clé.

« Nous établissons pour la première fois un lien entre le caractère d’un animal sauvage et le divorce » souligne Ruijiao Sun, autrice principale de cette étude, et doctorante dans ce même institut. Les veufs n’entendent pas rester célibataires bien longtemps, et certains n’hésitent pas à confronter un albatros pour lui « voler » sa partenaire. Si face à ces provocations, le mâle en couple se montre timoré, alors c’est la fin d’une relation.