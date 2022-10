Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur ?

Henn transporte Ember dans un coin de la cage habitée par Bolt, un caméléon-panthère « blue bar » mâle adulte, le plus grand de la collection de l’éleveur. Lorsque ce dernier ouvre la porte et que Bolt voit Ember, sa réaction est immédiate. Il avance de quelques centimètres, un temps suffisant pour que ses bandes vertes deviennent jaune vif, et que ses orbites, sa gorge et son épine dorsale passent du vert au rouge orangé. Ember devient également plus rouge ; un beau spectacle, mais qui n’est rien en comparaison de celui de Bolt. Et ce n’est pas tout puisque, alors que Bolt s’approche, il ouvre également grand la bouche, montrant des gencives jaune vif.

Henn les sépare et remet Ember dans sa cage. S’il ne l’avait pas fait, Bolt aurait peut-être essayé de pousser ou de mordre Ember, dont la peau aurait presque certainement viré au marron, la couleur de la capitulation. Une étude de 2014 a conclu que les caméléons avaient développé cette capacité de soumission parce que leur « mode de vie lent [limitait] sévèrement leur capacité à fuir rapidement et sans danger les individus dominants ».

Bien que tous les caméléons changent de couleur, chez certaines espèces, la transformation n’est pas assez spectaculaire pour être intimidante. Cependant, presque tous les caméléons ont une autre technique d’intimidation physique : ils peuvent faire en sorte de paraître plus grands. Ils réduisent la largeur et augmentent la hauteur de leur corps en dépliant leurs côtes articulées en forme de V pour élever leur colonne vertébrale. Ils peuvent également paraître plus massifs en enroulant étroitement leur queue et en utilisant leur langue pour élargir leur gorge. Du point de vue de son ennemi, le reptile semble alors nettement plus imposant.

Dans les cages où Henn garde les caméléons femelles, l’une d’entre elles, Katy Perry, arbore une couleur rose saumon pour signaler qu’elle est prête à s’accoupler. Elle se tient à côté d’une autre femelle baptisée Peanut, qui est rose avec des barres foncées, car elle s’est déjà accouplée et est désormais gravide : elle porte des œufs. Si un mâle qui l’impressionne par ses couleurs et sa danse de parade nuptiale s’approchait de Katy, elle pourrait se laisser monter. Si le même mâle s’approchait de Peanut, cette dernière deviendrait intensément plus foncée, des taches brillantes apparaitraient sur sa peau, et elle ouvrirait la bouche pour le menacer. S’il persistait, elle pourrait siffler ou tenter de le mordre.

Les caméléons mâles et femelles sont polygames. La plupart des espèces pondent des œufs, mais certaines mettent au monde des petits vivants dans des sacs transparents ressemblant à des cocons. Les caméléons n’élèvent pas leurs petits, qui sont donc livrés à eux-mêmes dès leur naissance ou leur éclosion.

Pour éviter les oiseaux et serpents qui les chassent, les caméléons ont développé de nouvelles méthodes pour se cacher. La plupart des espèces vivent sur les arbres, et lorsqu’ils rétrécissent leur corps, ils sont suffisamment minces pour se cacher sur le côté opposé d’une branche. Selon Tolley, si les caméléons qui vivent au sol voient un prédateur, certains « font la feuille » en se contorsionnant pour ressembler à des feuilles mortes sur le sol de la forêt.

Les caméléons peuvent se cacher de certaines menaces, mais pas de l’agriculture sur brûlis qui détruit leurs habitats. L’UICN a classé neuf espèces comme étant en danger critique d’extinction, trente-sept comme étant en danger, vingt comme étant vulnérables et trente-cinq comme étant quasi menacées.