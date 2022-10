Sur les traces de l'once : la science au secours de la panthère des neiges

VIVRE AUX CÔTÉS D’UN GRAND FAUVE

Comme les autres grands fauves, la panthère des neiges doit partager son territoire avec l’Homme, une cohabitation parfois houleuse. « Pour mettre en place un programme de conservation pour [les panthères des neiges], il faut travailler avec les communautés », souligne Ali Nawaz. « Où que l’on aille sur le territoire des panthères, les gens vivent avec elles depuis très longtemps. » Si l’éducation sur le rôle de la panthère dans son écosystème est une part essentielle de la collaboration avec les populations locales, cette dernière nécessite également des mesures concrètes pour faire face aux problématiques posées par le grand félin.

Bien que très peu intéressée par l’Homme, l’once représente tout de même une menace pour ses voisins. Les deux seules attaques enregistrées ont été commises par un animal enragé et un autre vieillissant et affamé. En effet, pour les populations locales, la présence d’un tel prédateur représente un véritable danger économique pour la pratique de l’élevage traditionnel, la perte d’un seul animal pouvant avoir de graves répercussions.

Afin de protéger leur source de revenus, il n’est donc pas rare que les éleveurs aillent abattre une panthère suite à un acte de prédation, une action également dramatique pour les félins dont la population reste très fragile. Pour lutter contre ce problème, les programmes de conservation ont permis de mettre en place différentes mesures. « Nous avons mis en place des systèmes d’assurance du bétail qui garantissent le remboursement des animaux aux éleveurs et réduit la perte économique », décrit le Dr Nawaz.

Un autre problème, également bien connu par les spécialistes des loups en France, est le phénomène d’abattage en surplus, ou overkill. Lorsque le prédateur se retrouve coincé dans un enclos, confiné avec ses proies, l’animal se met à attaquer tout ce qui l’entoure jusqu’à parfois massacrer un troupeau entier, sans le consommer. Pour faire face à ce problème catastrophique pour les populations locales, les programmes de conservation aident également à la construction de structures conçues spécialement pour empêcher les prédateurs d’entrer. « Dans les pratiques traditionnelles, les enclos sont construits pour retenir le bétail et l’empêcher de s’éparpiller, mais grâce à ces nouveaux enclos, les attaques ont été drastiquement réduites » raconte le Dr Nawaz.

Enfin, la protection des panthères des neiges passe également par la réalisation de campagnes de vaccination massive du bétail. Si le lien peut dans un premier temps sembler difficile à établir, les chiffres lèvent rapidement le doute.

« En moyenne, les éleveurs perdent entre un et deux animaux par an à cause de la prédation et cinq à dix à cause de maladies », explique le Dr Nawaz. « Ce sont des maladies contagieuses et il n’y a pas de vétérinaires dans la région. Il faudrait aller dans les grandes villes, et le coût du transport est plus important que la valeur de l’animal lui-même. » En travaillant avec les différents services sanitaires des pays concernés afin de protéger le bétail des maladies, des campagnes de vaccination semestrielles ont été mises en place, augmentant significativement les chances de survie des animaux et réduisant l’impact économique de la prédation.

En plus de leur éviter la mort, les programmes sanitaires protègent également les panthères contre les maladies issues du bétail. « La source principale de maladies chez les animaux sauvages, ce sont les animaux domestiques », souligne Ali Nawaz. « Ces campagnes nous permettent d’éradiquer des maladies dans les vallées. Elles nous permettent à la fois de créer une tolérance pour les panthères dans les communautés, et de protéger leurs animaux. »

Si tous les pays concernés ne mettent pas encore en place l’ensemble des mesures présentées ici, ces dernières deviennent de plus en plus populaires du fait de leur efficacité. « Elles sont mises en place par différentes communautés et différents pays », conclut le Dr Nawaz. « Nous partageons nos connaissances et apprenons les uns des autres. »