Après 140 ans d'absence, un oiseau disparu réapparaît en Papouasie-Nouvelle-Guinée

LE LONG D'UN SENTIER EN BORD DE FALAISE

Comment observer un oiseau que personne n’a vu depuis plus d’un siècle ? À leur retour sur l’île de Fergusson, c’est à cette problématique que les ornithologues ont dû répondre.

« Ils sont très élusifs. […] On ne peut pas les trouver en marchant simplement dans la jungle », explique le co-organisateur de l’expédition. « Des scientifiques viennent régulièrement sur [l’île de] Fergusson, et pourtant, personne ne l’avait observé ou entendu depuis 140 ans. »

Une grande partie du travail sur place n’a été possible que grâce à la participation du Musée national de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de nombreux collaborateurs locaux, qui connaissent bien mieux le terrain, mais aussi de chasseurs locaux, dont les compétences se sont révélées indispensables.

« Leur savoir est vraiment impressionnant », selon Jordan Boersma. « Ils peuvent identifier de très petits oiseaux perchés à plusieurs mètres dans la canopée, sans l’aide de jumelles. Même pour un ornithologue entrainé, c’est très difficile. »

« Nous pensions que les chasseurs pourraient nous renseigner, car l’espèce est assez imposante et aurait pu représenter une source de nourriture », ajoute Jason Gregg. « Mais en réalité c’est plutôt l’inverse ; les communautés locales et les chasseurs surveillent et protègent la forêt de menaces plus graves, telles que le bûcheronnage. »

Néanmoins, malgré la compétence des chasseurs locaux, trouver des guides ayant observé le pigeon-faisan à nuque noire s’est avéré difficile. Pour trouver les bons interlocuteurs, l’équipe a dû interroger plusieurs personnes qui connaissaient le terrain, en testant leurs connaissances des oiseaux de l’île et de leurs chants.

Si les résultats rassemblés étaient particulièrement précis, peu de personnes semblaient capables de reconnaître le pigeon-faisan. Selon Boersma, les seuls témoignages rassemblés concernant l’auwo provenaient des générations précédentes, qui l’avaient croisé ou entendu dans les années 1980 ou 1990 dans une zone bien précise de l’île.

« Nous nous sommes rendus dans cinq ou six villages, et les personnes qui reconnaissaient l’oiseau nous désignaient toutes la même région sur la carte », se rappelle Boersma. « Nous y sommes donc allés, et c’est de cette manière que nous avons eu la chance de trouver […] le chasseur avec qui nous avons travaillé, Augustin [Gregory], qui nous disait avoir vu l’oiseau la semaine précédente. »

Originaire du village de Duda Ununa, près de l’endroit où l’oiseau a finalement été photographié, le chasseur s’est distingué par sa capacité à reconnaître le chant, l’apparence, mais aussi les traces de l’animal. Cette capacité était indispensable pour placer le piège photographique au bon endroit.

Déclenché à chaque mouvement passant devant son capteur, le dispositif doit être placé de manière à capturer le passage de l’animal, mais aussi à pouvoir l’identifier. Un piège placé trop haut ou trop bas pourrait manquer sa cible ou ne pas permettre de la reconnaître formellement.

« Nous savions grâce à la description de 1882 que l’oiseau avait été retrouvé à 4 000 mètres d’altitude ; c’était un premier indice pour déterminer où placer la caméra », raconte Jason Gregg. « [Augustin] nous a dirigés dans la forêt et nous a aidés à placer le premier piège photo. »

« Nous le suivions dans des zones très escarpées, et […] il a désigné le bord d’une crête en nous expliquant qu’il y voyait des traces de l’oiseau », raconte Jordan Boersma. « Je serais incapable de vous dire comment il pouvait les voir, mais nous lui avons fait confiance et nous avons posé le piège. »

C’est ensuite Doka Nason qui a choisi l’angle et l’emplacement précis de l’appareil au milieu des fourrés. Il a alors suffi de 24 heures pour que l’auwo pointe le bout de son bec. Les chercheurs sont repassés quelques heures plus tard, juste avant de quitter l’île, et ont découvert le cliché dans la fameuse vidéo.

« C’est un timing digne d’un film », s’amuse Gregg.