Après avoir été menacé d'extinction en France, le lynx reprend ses marques

AU SECOURS DU LYNX BORÉAL

Le retour du lynx dans l’est du territoire est un excellent signe pour la santé des forêts françaises. L’ensemble de l’écosystème est nécessaire pour soutenir la présence du grand prédateur ; la conservation des écosystèmes forestiers français, et particulièrement de la forêt profonde, est donc primordiale pour permettre la stabilisation de ses effectifs.

« Il faudrait des surfaces de protection […] à la fois plus vastes, mieux protégées, et pratiquant ce que l’on appelle de la protection forte, c’est-à-dire des endroits sans activité économique », explique Yann Laurans. « Plus généralement, il faut conserver les forêts du quart est et nord-est de la France. Le lynx est l’ambassadeur de tout l’écosystème des grandes forêts fraiches de France et, avec lui, tout un cortège d’animaux et de plantes menacées. Il est donc nécessaire de protéger la forêt en la laissant vivre. »

Cette tactique a déjà porté ses fruits pour un autre lynx d’Europe : le très rare lynx ibérique (Lynx pardinus), endémique de l’Andalousie. Considéré comme l’un des félins les plus rares au monde, il ne comptait plus que quatre-vingt-quatorze individus au début du 21e siècle.

Menacé pour les mêmes raisons que le lynx boréal français, telles que le morcellement de son environnement et l’abattage illégal, ce lynx a réussi un retour en force au cours de ces dernières années. Grâce aux efforts du gouvernement espagnol et de plusieurs associations de conservation, sa population est aujourd’hui remontée à plus de 1 000 individus.

Le secret de ce retour est la reconnaissance du lynx ibérique comme un symbole de la santé des écosystèmes espagnols, et la réintroduction de plusieurs individus afin de sauver la population de la consanguinité. Ces solutions, pour lesquelles le gouvernement est encore en train de légiférer, seraient tout aussi applicables pour le lynx de France.

« Pour que [la population de lynx] survive en Europe de l’Ouest, il serait nécessaire de faire ce que l’on appelle des renforcements. Il s’agit d’aller chercher des individus avec un patrimoine génétique différent, et de les amener ou de faire un échange avec un autre groupe afin de mélanger les gènes », suggère le responsable du WWF. « [Pour l’instant], on ne peut pas le faire si l’État ne l’autorise et ne l’organise pas. Aujourd’hui […], le nouveau plan national d’action ne prévoit pas de réintroduction pour les cinq années à venir. »

Le WWF a donc cinq ans pour étudier précisément le sujet et les modalités nécessaires à la préservation du lynx boréal en France. Ces mesures n’auraient pas forcément à être titanesques, très peu d’individus étant nécessaires pour permettre de limiter les risques liés à la consanguinité. Une telle situation avait déjà été observée chez le loup, lorsque l’arrivée d’un seul individu avait permis de sauver la population des loups de l’Isle Royale du lac Supérieur, en Amérique du Nord.