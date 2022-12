Insolite : Pour survivre à l'hiver, ces animaux se changent en glaçon

Lorsque j’étais à l’université, un professeur a choqué sa classe en faisant une petite démonstration : il leur a montré une grenouille des bois bien vivante, mais complètement gelée, puis soudainement, il l’a lancée contre le mur et son corps s’est brisé en mille morceaux.

Ce n’est que plus tard qu’il leur a expliqué qu’il n’avait pas réellement jeté la grenouille. Il l’avait subtilement remplacée par un morceau de glace afin d’illustrer son propos : la grenouille des bois gèle complètement pour survivre à l’hiver, avant de dégeler au printemps.

L’amphibien est l’un des animaux capables de geler les plus fréquemment étudiés sur Terre. Lorsque les températures chutent à l’automne, il se niche dans les feuilles et laisse le froid pénétrer son corps avant de succomber ; son cœur, son cerveau, tout son organisme se met alors à l’arrêt. Mais la grenouille des bois n’est pas la seule espèce à mourir et à revenir à la vie.

Des milliers de larves d’insectes gèlent et dégèlent, et selon la météo, certaines sont capables de passer d’un état à l’autre tous les jours. Les tortues peintes juvéniles gèlent aussi, mais en employant des techniques différentes de celles de la grenouille des bois. Les tardigrades, quant à eux, se déshydratent complètement en attendant l’arrivée du printemps.

« En gelant, on peut étendre son aire de répartition plus au nord ou à des altitudes plus élevées, comme le sommet d’une montagne », explique Kenneth Storey, professeur de biochimie à l’université Carleton d’Ottawa, au Canada, qui étudie la tolérance au gel.

« En étant capable de geler, on occupe une niche de choix », ajoute-t-il.