Le castor fait son grand retour sur le sol français

POISSONS ET PARFUMS

Si le castor a disparu des rivières françaises, c’est avant tout en raison de sa fourrure, pour laquelle il est chassé depuis des temps immémoriaux. Chaude et épaisse, elle était très appréciée pour la fabrication de manteaux, écharpes et chapeaux.

C’est pour cette même raison que son cousin canadien a lui aussi frôlé l’extinction. Constatant avec inquiétude le déclin de l’animal sur les territoires européens, le Cardinal de Richelieu avait en effet favorisé la trappe du castor du Canada.

Ce commerce a été l’un des arguments à l’origine de la Guerre de Sept Ans (1756-1763), plus tard considérée comme l’une des premières guerres mondiales de l’Histoire. Parmi la liste des conflits, on trouve en effet une lutte entre Français et Anglais pour assurer le contrôle des meilleures zones de piégeage du rongeur constructeur.

Au plus fort de la traite, on estime ainsi que 200 000 fourrures étaient envoyées chaque année vers l’Europe.

Cependant, la liste des attraits du castor ne s’arrête pas là : en plus de sa fourrure, le petit architecte était également chassé pour le castoréum.

« Le castoréum est une substance huileuse produite par deux glandes périanales que l’on utilise toujours de nos jours dans des parfums, en cosmétique et en pharmacopée », explique M. Delaunay. « C’est une substance qui sent très fort. Elle sert au castor pour imperméabiliser son pelage et délimiter son territoire. »

Le castoréum, que le spécialiste décrit comme ayant une odeur de saule, est également l’un des composants principaux de l’arôme artificiel de vanille.

Le castor est également chassé pour sa chair, qui est très appréciée, notamment en période de Carême.

« Au Moyen Âge, et jusqu’au 18e siècle, on consommait du castor les jours maigres, car les religieux considéraient cette viande comme de la chair de poisson », précise M. Delaunay. « L’animal vivait dans l’eau et avait des écailles. Nous n’avions pas les mêmes modes de perception de la zoologie, à l’époque. »