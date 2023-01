Pourquoi les élans perdent-ils leurs bois ?

Pourquoi l’élan perd-il ses bois ?

Il ne s’agit pas du début d’une blague, mais d’une question que se posent des internautes du monde entier après qu’en Alaska, une caméra de sonnette d’entrée a filmé le moment précis où un élan, surgissant dans le champ de l’appareil, a perdu sa palmure après s’être secoué, s’enfuyant ensuite à toutes pattes, visiblement effrayé par ce qu’il venait de lui arriver.

Les élans sont la plus grande espèce de cervidé. Les mâles peuvent mesurer jusqu’à 1,80 m au garrot et peser plus de 800 kg. Leur palmure peut, elle, atteindre jusqu’à 36 kg.

« Être en présence d’un élan est généralement un peu délicat, confie Landon Magee, biologiste de la faune à l’université du Montana et membre de la nation Blackfeet. C’est encore plus vrai avec les femelles accompagnées de leur faon. Elles peuvent se montrer très, très agressives ».

Bien que ce phénomène soit rarement observé par des humains, la perte des bois est un processus annuel normal pour l’élan, le cerf, le wapiti et d’autres membres mâles de la famille des Cervidae, plus connus sous le nom de cervidés. Il n’y a que chez les rennes que les femelles développent et perdent également leur ramure.

« Un mâle développe en général ses premiers bois à l’âge d’un an. Ceux-ci évoluent ensuite par leur taille et leur forme chaque année jusqu’à l’âge de 11 ans. Leur croissance devient ensuite minimale », explique Lee Kanter, biologiste spécialiste des élans pour le Department of Inland Fisheries & Wildlife (Département de la pêche intérieure et de la faune) du Maine.

Bien plus que de simples merveilles biologiques, les bois de ces animaux servent à plusieurs fins.

CORNES VS BOIS

La plupart des gens utilisent les mots cornes et bois indistinctement, mais il existe en réalité une grosse différence entre ces deux coiffes animales.

Les cornes, dont sont dotés les béliers, chèvres, vaches et autres mammifères, sont soudées au crâne et ne tombent jamais. Composées de kératine, une protéine présente dans nos cheveux et nos ongles, les cornes sont donc « mortes » et ne font que s’élargir légèrement chaque année à mesure que de la matière supplémentaire s’accumule à la base. Chez certaines espèces à cornes, comme les yaks, les oryx et les duikers, les femelles arborent également ces armes crâniennes.

Contrairement aux cornes, les bois sont eux vivants et même chauds au toucher lorsqu’ils poussent.

« Ce sont des tissus très vascularisés qui se développent rapidement du début du printemps jusqu’à la fin de l’été environ », a écrit Lee Kanter dans un e-mail depuis le Maine, où il attendait la fin d’une tempête de neige pour capturer de jeunes élans.

Pendant la majeure partie de l’année, les bois sont recouverts d’une peau pelucheuse, appelée velours. Sous cette peau se dissimulent des veines gorgées de sang qui acheminent calcium, phosphore et autres nutriments à l’os sous-jacent qui se développe. Cette coiffe ne peut véritablement porter le nom de bois qu’une fois que le velours meurt et que les animaux s’en débarrassent pour dévoiler ainsi des os qui constituent une arme redoutable.

Les bois figurent même au Guinness des records comme étant le tissu à la croissance la plus rapide chez les mammifères. Pendant l’été, lors du pic de croissance ou de genèse de la palmure des élans, celle-ci peut grandir de près de 2,5 cm par jour.