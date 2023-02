100 guépards sud-africains vont être réintroduits en Inde

UN JEU DE CHAISES MUSICALES GÉNÉTIQUE

Si les guépards sont aujourd’hui absents du territoire indien, cela n’a pas toujours été le cas. Un siècle plus tôt, le territoire global de l’animal terrestre le plus rapide du monde s’étendait jusqu’en Inde, avant de doucement reculer face à l’augmentation de la population humaine.

Symboles de pouvoir, selon Adrian Tordiffe, ils étaient parfois domestiqués par les castes nobles afin d’être utilisés à la chasse, comme des lévriers. La colonisation anglaise a par la suite engendré la chasse des grands prédateurs pour la réalisation de trophées, ou pour protéger les troupeaux.

Après avoir reculé face au développement des villes et la réduction du nombre de leurs proies, chassées pour leur fourrure, les guépards ont été déclarés officiellement éteints en Inde en 1952. Aujourd’hui, soixante-dix ans après leur disparition locale, l’espèce fait désormais son retour d’abord dans le parc de Kuno, au sud de New Delhi, puis prochainement au Rajasthan et près du barrage de Gandhi Sagar.

Si les premiers guépards envoyés en Inde au mois de septembre sont originaires de Namibie, les prochains fauves à rejoindre le sol indien seront tous originaires d’Afrique du Sud. Selon le vétérinaire, c’est en effet dans cette région du continent africain que se trouve le seul groupe dont la population connaît actuellement une augmentation.

« La population se porte très bien, elle est passée de 200 individus à plus de 500 en 10 ans […]. Nous déplaçons des individus d’une poche à l’autre en permanence afin d’assurer la circulation des gènes », présente le vétérinaire. « Comme elle augmente régulièrement chaque année, nous avons un certain nombre d’individus à transférer [en dehors du pays]. »

Plusieurs individus ont ainsi été envoyés au Malawi, en Zambie et au Mozambique. Grâce à ces nouveaux animaux, les populations des autres pays bénéficient d’apports génétiques frais, évitant les risques de consanguinité.

Le guépard étant aujourd’hui réduit à seulement 12 000 individus, les risques de reproduction entre animaux apparentés sont en effet très élevés. Le manque de diversité génétique pourrait alors engendrer de nombreux risques relatifs à la santé des félins, ainsi qu’une diminution du taux de survie des portées.

Plus petits que les autres superprédateurs, les guépards ont également le désavantage de devoir récupérer très longtemps après avoir capturé une proie. On les aperçoit donc souvent, épuisés par leurs pointes de vitesse à 110 km/h, en train de haleter aux côtés de leurs proies fraîchement attrapées.

Pendant leur période de repos, les guépards deviennent des cibles faciles pour les lions, hyènes et léopards, qui viennent les tuer ou dérober leur capture.

« Les principaux dangers qui menacent les guépards sont les altercations avec les autres prédateurs. Environ 30 % de la mortalité dans les réserves peut être attribuée aux lions », ajoute le vétérinaire.

En raison de cette vulnérabilité et de ces problèmes de santé, il est souvent très difficile pour les populations de guépards de reprendre des forces, et ce malgré les efforts des conservationnistes. Afin de garantir la solidité de la future population et limiter au maximum les risques, les individus sélectionnés pour le transfert en Inde sont aussi génétiquement divers que possible.

« Nous prélevons des animaux à travers tout le pays […], les douze animaux qui vont bientôt être envoyés viennent tous d’endroits différents. »