Des satellites ont localisé une nouvelle colonie de manchots empereurs

LES MANCHOTS INVISIBLES

« Il y a environ 400 manchots dans cette colonie, c’est un groupe relativement modeste », explique Fretwell. « On ne peut pas remonter plus de cinq ans en arrière dans les observations, en termes de définition, mais la colonie semble avoir été là au moins depuis tout ce temps. » La colonie a été découverte dans le sud-ouest du continent, dans une zone côtière connue sous le nom de Verleger Point.

Isolés sur la banquise du pôle Sud, les manchots se rassemblent chaque année dans les mêmes zones. Pendant la période hivernale, lorsque la nuit est continue pendant près de six mois, les manchots se reproduisent, pondent leurs œufs et élèvent leurs petits.

Ce continent particulièrement difficile à observer et à étudier est longtemps resté méconnu des chercheurs. En effet, malgré la présence de bases scientifiques, le climat très rude empêche l’organisation d’expéditions durant une grande partie de l’année.

« La découverte [des trente-trois autres] colonies remonte à l’Âge héroïque de l’exploration en Antarctique », relate le scientifique. « Elles ont été trouvées à l’époque où les explorations se faisaient en traineau à chiens, en traversant la banquise à pied ou encore en avion. » Cette période d’exploration s’est déroulée en pointillé, du milieu du 18e siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale. Confrontées à des conditions climatiques extrêmes et à des températures pouvant descendre jusqu’à -60 °C, de nombreuses expéditions ont échoué.

Aujourd’hui, plusieurs équipes scientifiques se relaient dans des bases fixes afin d’étudier divers paramètres de l’environnement antarctique. Les recherches se déroulent toujours dans des conditions très difficiles. « Tout dépend d’où nous nous trouvons. Au niveau du cercle polaire antarctique, il n’y a qu’un jour de nuit polaire par an. Mais plus on se rapproche du pôle, plus la durée augmente, jusqu’à s’étirer sur six mois de nuit », ajoute Peter Fretwell. « Il n’y a pas vraiment de jour normal. Lors de l’équinoxe, le soleil fait le tour de l’horizon puis monte dans le ciel pendant six mois. L’équinoxe, c’est un long jour d’aube ou de crépuscule. »

Le cumul de toutes ces difficultés rend bien trop difficile l’étude des manchots empereurs dans leur milieu naturel, c’est pourquoi leur surveillance s’effectue par satellite, bien loin de leur royaume et sans la moindre intervention humaine.

« De nombreuses colonies se situent à des endroits totalement inaccessibles, particulièrement à cette période de l’année », ajoute le scientifique. « Le sol de la quasi-moitié des colonies découvertes n’a jamais été visité par des humains. »