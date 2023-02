Proctoporus titans, la nouvelle espèce de lézard découverte au Pérou

Malgré leur départ précipité de la zone, une semaine avant la date prévue, les chercheurs ont eu l’occasion d’explorer le lieu en plus de découvrir de nouvelles espèces. L’expédition, planifiée depuis des années, a donc permis de cartographier avec précision plusieurs sites naturels jusque là inaccessibles.

« Nous avons sélectionné la zone par satellite pour trouver une zone d’atterrissage viable, et c’est comme ça que nous avons découvert une chute d’eau. Elle s’appelle maintenant Kitamarapó, ce qui signifie "la main blanche" en langue ashaninka », explique le biologiste. « Nous avons aussi nommé un sommet montagneux visible de notre camp. À force de le regarder, nous avons trouvé qu’il ressemblait à un homme endormi, donc nous l’avons nommé Shirampari Matsiri. Le marais où nous campions s’appelle désormais Pantano La Esperanza, "le marais de l’espoir". »

C’est également au cours de ces recherches que l’équipe du chercheur a découvert le camp abandonné de transporteurs de drogue. La région est proche de ce que les Péruviens appellent « La Vallée de la drogue », où opère la majorité des cartels. D’autres signes de leur présence proche ont ensuite poussé les chercheurs à partir plus tôt que prévu, afin d’éviter tout problème.

« Nous nous rendons dans des endroits inaccessibles pour explorer une nature magnifique et encore intacte, et eux y vont pour être tranquilles », conclut Edgar Lehr, qui décrit l’expérience comme l’une des plus terrifiantes de sa vie. « Ils rasent et polluent des zones entières sans se soucier de l’impact sur la faune, la flore et les populations locales. À cause d’eux, cette zone ne pourra sûrement plus être explorée pendant plusieurs années. »