Un spécimen rare de méduse géante aperçu en Antarctique

Quant à savoir pourquoi les méduses apparaissent dans les zones moins profondes de l'Antarctique, Moore pense qu'elles pourraient être transportées par les courants ou remonter volontairement pour s'exposer au soleil et se débarrasser de tout parasite supplémentaire.

UNE VICTOIRE POUR LA SCIENCE

Les sous-marins de loisir sont des véhicules maniables pouvant accueillir un pilote et six passagers. Ils sont également équipés de sondes et de caméras sophistiquées, permettant aux passagers de prendre des photos ou des vidéos.

Auteur d'une étude sur le potentiel scientifique des sous-marins privés récemment publiée dans la revue Polar Research, Moore qualifie ce phénomène de « science participative extrême ».

Pour Paris Stefanoudis, biologiste marin à l'université d'Oxford, un autre avantage majeur de ces sous-marins est la possibilité pour ses passagers de « regarder l'environnement de leurs propres yeux, au lieu de l'observer à travers un écran », comme ils le feraient avec un sous-marin télécommandé.

Cependant, la recherche en véhicule sous-marin présente un inconvénient évident : le coût. Pour participer à ces croisières, il faut débourser plusieurs dizaines de milliers de dollars par personne, ce qui les rend accessibles à un groupe très restreint d'individus, déclare Stefanoudis, non impliqué dans la récente étude. Même si le concept présente de nombreux avantages, poursuit-il « Il faut regarder la vérité en face : tout le monde ne peut pas se le permettre. »

Malgré tout, Stefanoudis reconnaît que les sous-marins pourraient offrir aux scientifiques de nouvelles données sur les créatures discrètes de l'océan. Il aimerait notamment en savoir plus sur la distribution géographique de la méduse fantôme et son mode de vie dans cet environnement.

Le fait d'impliquer le grand public présente également d'autres avantages, notamment une prise de conscience quant à la menace qui pèse sur les écosystèmes et la nécessité de les protéger. Au bout du compte, conclut Stefanoudis, « c'est une victoire pour la science. »