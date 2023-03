300 morts par an : l'hippopotame, le plus dangereux des herbivores

Les hippopotames marchent ou courent sur le fond du lit de la rivière. Comme leurs yeux et leurs narines sont situés sur le dessus de leur tête, ils peuvent toujours voir et respirer lorsqu'ils sont immergés. S'ils doivent être complètement sous l'eau, leurs oreilles et narines se ferment hermétiquement pour empêcher l'eau d'entrer. Les hippopotames sont capables de retenir leur souffle pendant cinq minutes.

Les hippopotames font souvent la sieste dans l'eau pendant la journée. Un réflexe subconscient leur permet de se pousser vers la surface pour respirer sans se réveiller, afin de pouvoir dormir sans se noyer. Au coucher du soleil, ils quittent l'eau pour brouter, mangeant jusqu'à 50 kg d'herbe par nuit.

Ces animaux sociaux vivent en groupes appelés troupeaux, qui comprennent généralement une quarantaine d'individus, les troupeaux les plus importants pouvant compter jusqu'à 200 individus. Ils sont très territoriaux et utilisent leurs excréments pour marquer leur territoire et communiquer avec les autres hippopotames. Les mâles utilisent leur queue pour projeter leurs excréments dans toutes les directions en signe de domination.

Bien que les hippopotames soient herbivores, ils peuvent se montrer agressifs lorsqu'ils se sentent un danger, par exemple lorsque quelque chose ou quelqu'un empiète sur leur territoire comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. La probabilité de mourir dans une rencontre Homme - hippopotame (86,7 %) est plus élevée qu'une rencontre avec un lion (75 %) ou un requin (25 %). Bien que le nombre de décès humains dus aux hippopotames soit inconnu, on l'estime entre 300 à 3 000 chaque année.

L'Union internationale pour la conservation de la nature classe les hippopotames comme vulnérables à l'extinction. Bien que l'hippopotame n'ait pas beaucoup de prédateurs, il est menacé par le braconnage pour sa viande, sa graisse et ses dents en ivoire. La perte de son habitat et les conflits entre l'Homme et l'hippopotame pèsent également sur l'espèce. Comme les hippopotames se reproduisent lentement, les menaces peuvent avoir des conséquences considérables sur le nombre d'individus vivant à l'état sauvage.

La seule autre espèce vivante d'hippopotame, l'hippopotame pygmée, est une espèce menacée originaire d'Afrique de l'Ouest.