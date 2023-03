La hyène tachetée, pire cauchemar du python de Seba

Les hyènes tachetées (Crocuta crocuta) sont de célèbres charognardes et se nourrissent souvent des restes d'autres prédateurs. Mais elles sont aussi d'habiles chasseuses, capables d'abattre des gnous ou des antilopes. Elles tuent et mangent également des oiseaux, des lézards, des serpents et des insectes.

Dans une Afrique de plus en plus surpeuplée, les hyènes et les humains sont souvent en contact : les Masaïs du Kenya et de Tanzanie laissent mêmes leurs morts se faire dévorer par les hyènes. Cependant, ces animaux intelligents et audacieux dévalisent les réserves de nourriture et les cultures et sont responsables de la mort de nombreux animaux d'élevage et même de certains humains. Dans certaines régions, ils ont été chassés comme des nuisibles destructeurs.

Les hyènes tachetées constituent la plus grande des trois espèces de hyènes, les deux autres étant la hyène rayée (Hyaena hyaeana), ayant une vaste répartition géographique (de l'Inde à l'Arabie et de la Tanzanie au Maroc) et la hyène brune (Hyaena brunnea), peuplant l'Afrique australe. Bien que les hyènes ressemblent à des chiens, elles sont en fait plus proches des chats. Les hyènes tachetées vivent ensemble en grands groupes appelés clans, qui peuvent comprendre jusqu'à 80 individus et sont dirigés par des femelles.

Les hyènes tachetées ont une bonne ouïe et une vue perçante la nuit. Elles sont rapides et peuvent courir sur de longues distances sans se fatiguer. Les meutes collaborent efficacement pour isoler un animal du troupeau, parfois malade ou infirme, et le poursuivre jusqu'à la mort. Les vainqueurs se disputent souvent le butin, soit entre eux, soit avec d'autres animaux puissants comme les lions.

Les hyènes tachetées sont très vocales et émettent une grande variété de sons, dont une sorte de « rire » qui a longtemps été associé à leur nom.