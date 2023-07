Cet oiseau utilise ses ailes pour nager

Les puffin fuligineux sont de véritables marathoniens des airs : chaque année, ils migrent jusqu'à l'Alaska, parcourant jusqu'à 65 000 kilomètres en six à dix mois. Avec la Sterne arctique, c'est l'espèce connue qui effectue la plus grande migration du monde animal.

Les puffins fuligineux vivent en groupes pouvant compter des centaines voire des milliers d'individus, qui volent en lignes et se rassemblent au-dessus des flots. Toutefois la migration, elle, se fait quasiment en solitaire ou du moins en de plus petits groupes : les juvéniles de plus d'un an partent en premier, puis vient le tour des adultes nicheurs et des adultes non nicheurs.