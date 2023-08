Ce ver plat qui envahit nos jardins représente-t-il une menace pour nos écosystèmes ?

Un ver à l’allure étrange envahit de nombreux jardins à travers l’Europe et les États-Unis. Cette créature est capable de se reproduire en se divisant en deux et de sécréter la même toxine que celle qu’utilisent les poissons-globes pour se défendre.

« Les vers plats à tête de marteau sont particulièrement abondants et répandus aux États-Unis, mais leur apparence paraît si étrangère que les personnes qui les trouvent ont de fortes réactions », explique l’entomologiste Matt Bertone, directeur de la Clinique des maladies des insectes et des plantes à l’Université d’État de Caroline du Nord.

Les vers plats à tête de marteau se sont propagés dans une trentaine d’États américains, principalement à l’est du fleuve Mississippi, mais aussi sur la côte ouest, de la Californie au nord-ouest du Pacifique, et même jusqu’à Hawaï, ajoute Michael Raupp , professeur émérite d’entomologie à l’Université du Maryland. Plusieurs espèces ont également été observées dans les jardins de plusieurs régions françaises.

Ces vers plats, qui peuvent dépasser les 30 centimètres de long, capturent et se nourrissent d’autres animaux au sol tels que des vers ronds, en excrétant une toxine paralysante.

« Leur digestion se fait à l’extérieur de leur corps », révèle Raupp. « Ils aspirent ensuite les tissus et les ramènent dans leur tube digestif. »

Blake Saengerhausen a l’habitude de rencontrer des insectes rampants tels que des scorpions, des tarentules et des mille-pattes. Toutefois, lors d'une visite de routine en juin, l’homme, qui est le copropriétaire de l’entreprise d’extermination des nuisibles Deep Six Pest Control à Seguin, au Texas, a rencontré des créatures qu’il n’avait jamais vues au cours de ses treize années d’activité.

Il a trouvé des vers marteaux du genre Bipalium, et en bon nombre. Ces derniers sont reconnaissables grâce à leur tête en forme de pelle et leur corps rayé d’un brun jaunâtre.

« Nous avons commencé à sortir tout ce qui se trouvait dans la serre, et il y en avait partout. Nous les avons aspergés de sel et ramassés à la cuillère, mais je suis presque sûr que nous ne les avons pas tous trouvés. »

Bien que ces vers soient relativement nouveaux sur le sol américain, ils sont tout de même présents depuis le début du 20 e siècle et ne constituent qu’un groupe parmi les nombreux vers plats qui vivent dans les jardins du pays.

« Les vers plats à tête de marteau sont originaires des tropiques de l’Ancien Monde, notamment de l’Afrique et de l’Asie », explique Bertone. « Ils ont besoin d’humidité pour survivre… On les trouve souvent sous les rochers et les troncs d’arbre, où l’humidité est relativement élevée. Si l’habitat est trop sec, ils meurent. »