S'emparer des animaux malades dans les élevages industriels, sauvetage ou vol ?

L’opinion publique est de plus en plus sensible à la question des animaux en captivité, en particulier ceux des élevages industriels. De plus en plus d’États interdisent les cages pour les poules. En 2022, la plus haute juridiction de l’État de New York a accepté d’entendre une affaire où l’animal était traité en tant que personne, pour une éléphante du zoo du Bronx nommée Happy. L’issue n’a pas été favorable pour le pachyderme mais c’était la première fois qu’une telle juridiction acceptait une affaire concernant les droits des animaux, selon le Nonhuman Rights Project, qui représentait Happy. En mai, la Cour suprême a validé une mesure électorale californienne interdisant la consommation de viande de porc provenant d’élevages qui enferment les truies gestantes dans des caisses de gestation, à peine plus grandes que leur corps.

« Il y a une pléiade de forces qui nous font avancer vers les droits des animaux, déclare M. Hsiung. Je pense que l’open rescue en sera un élément crucial. »

LA PRISON : UNE INQUIÉTUDE GRANDISSANTE

Toutes les opérations de sauvetage à visage découvert n’ont pas été aussi concluantes. Les conséquences peuvent être graves.

En 2006, le militant Adam Durand a passé six mois en prison pour effraction après s’être introduit avec d’autres personnes dans la ferme à œufs de Wegmans dans l’État de New York. Ils y ont filmé un documentaire et ont sauvé 11 poules qu’ils estimaient malades ou mourantes.

Amber Canavan a passé 30 jours en prison en 2015 pour avoir pénétré dans la Hudson Valley Foie Gras dans l’État de New York. Elle y a récupéré des canards qui, selon ses descriptions, avaient les plumes très sales, de la peau apparente et des problèmes respiratoires, attestés par un mucus vert et brun et des croûtes aux yeux. En mai 2015, elle recevait son diplôme mention bien de l’université d’État de New York. Deux mois plus tard, elle entrait en prison.

« Je ne regrette rien, affirme-t-elle. Je le referais s’il fallait. » Cette expérience a tout de même impacté sa vie sur le long terme. Par exemple, pendant des années, elle était convoquée par l’Administration de la Sécurité des Transports à l’aéroport.