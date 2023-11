Découverte : les loups chassent aussi les loutres de mer et les phoques

En patrouille sur une plage reculée du littoral de Katmai, en Alaska, le loup blanc s’est approché de l’embouchure d’un ruisseau qui se jette dans l’eau salée de la baie d’Hallo.

Une minute plus tard environ, le prédateur s’est précipité dans l’eau en refermant ses puissantes mâchoires sur la queue d’un phoque commun (Phoca vitulina), un mammifère marin de grande taille pouvant peser plus de deux fois le poids d’un loup adulte.

D’un coup de mâchoire franc, le loup a tiré le phoque sur un banc de sable et, pendant la demi-heure qui a suivi, ce dernier a vainement chercher à mordre son ravisseur qui continuait de déchiqueter sa queue. Une fois le phoque mort, le loup s’est éloigné en trottinant, puis est revenu avec un compagnon de meute. Ensemble, ils ont dévoré leur prise.

Cette scène, filmée par un groupe de biologistes du Parc national et de la réserve de Katmai en 2016, est la première à montrer la chasse et la mise à mort d’un mammifère marin par un loup. En 2021, les chercheurs ont assisté à leur première chasse de loutre de mer : une femelle allaitante et deux mâles ont tué une loutre de mer adulte qui se reposait sur un affleurement rocheux.

Leurs résultats, publiés en octobre dans la revue Ecology, sont importants, car ils sont en rupture avec ce pour quoi les loups sont connus : la chasse d’animaux ongulés tels que les cerfs et les élans, l’épuisement de leur proie grâce leur endurance implacable et la coopération tactique en meute. Cette étude réalisée à Katmai s’inscrit dans un ensemble toujours plus important de recherches qui suggèrent que les loups sont plus flexibles que ce que l’on pensait et qu’ils se repaissent aussi bien de castors que de saumons.

« Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il faut envisager les loups comme des prédateurs qui ne sont pas strictement terrestres et qui peuvent influencer différents écosystèmes, et dans ce cas, des écosystèmes côtiers, et d’ailleurs ils constituent potentiellement un maillon important entre les systèmes terrestres et marins », indique Kelsey Griffin, biologiste au Service des parcs nationaux et autrice principale de l’article.

UNE EMBUSCADE ET UN REPAS

Le littoral de Katmai, avec ses fjords longés de glaciers, ses vastes prairies et ses larges plages sablonneuses, est splendide… et extraordinairement isolé. Kelsey Griffin et son équipe ont d’ailleurs dû y être déposés par hélicoptère.

Bien que le crachin froid et constant ainsi que les innombrables tempêtes puissent être inhospitaliers pour les humains, la faune, elle, s’épanouit à Katmai. La Fat Bear Week, compétition annuelle organisée par le Parc national de Katmai, a lieu chaque été dans des ruisseaux regorgeant de saumons rouges (Oncorhynchus nerka). Ces dernières décennies, les populations renaissantes de loutres de mer et de phoques communs ont réinvestis leur aire historique par milliers.

Des études précédentes avaient mis en évidence des traces laissant penser qu’en Alaska et en Colombie-Britannique, des loups se nourrissaient d’animaux marins : des échantillons de matière fécales contenaient du matériel génétique de phoques, de loutres de mer et même d’otaries. Les loups sont des charognards opportunistes et ne dédaignent pas une carcasse, mais la régularité avec laquelle des animaux marins apparaissaient dans les échantillons de matière fécale suggérait qu’il s’agissait « d’une stratégie qu’ils ont adoptée », explique Ellen Dymit, co-autrice de l’étude et doctorante en sciences de la faune à l’Université d’État de l’Oregon. Selon elle, plusieurs meutes ont installé leur tanière près d’une plage.