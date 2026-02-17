Au royaume (caché) des hippocampes

Dès son premier week-end dans cette eau bleue cristalline, en 2013, elle a compté seize individus – soit bien plus que les deux ou trois qu’elle aurait eu la chance de repérer lors de missions de recherche de plusieurs semaines le long des côtes des Bahamas. Heather Mason a immédiatement compris que Sweetings Pond, long d’un kilomètre et demi, représentait un refuge pour l’une des créatures les plus énigmatiques de l’océan.

« Ça a changé ma vie de chercheuse d’hippocampes sauvages », s’enthousiasme-t-elle. Et cette fenêtre ouverte sur leur existence a révélé des comportements fascinants.

Il y a 7 000 à 10 000 ans, selon les scientifiques, Sweetings Pond s’est rempli d’eau salée infi ltrée depuis la baie d’Hatchet Bay toute proche (environ deux kilomètres à l’est) à travers des fi ssures et des trous souterrains. Cette étendue d’eau salée isolée est devenue une forteresse pour les ophiures, les crabes-araignées, les poulpes, le plancton bio-luminescent et, bien sûr, les hippocampes.