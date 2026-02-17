Au royaume (caché) des hippocampes
Sur une île des Bahamas, dans une étendue d’eau isolée, la plus dense concentration d’hippocampes de la planète offre aux scientifiques une opportunité unique d’étudier l’un des poissons les plus secrets au monde.
Les hippocampes de Sweetings Pond ont une forme particulière : un long museau, un corps trapu et une queue courte. Ils ont été classés comme hippocampes mouchetés, mais sous l’effet de leur environnement unique, ils semblent évoluer vers leur propre sous-espèce.
Heather Mason s'y connaît en recherche de proies insaisissables. Les hippocampes ne mesurent que quelques centimètres, peuvent changer de couleur comme un caméléon et se regroupent rarement. Leur capacité à se fondre dans leur milieu naturel – herbiers tropicaux, mangroves et récifs – aide ces nageurs lents sans défense à ne pas se transformer en repas trop facile.
Consacrer sa carrière à leur étude, comme Heather Mason, écologue marine à l’université de Tampa depuis plusieurs décennies, nécessite d’être patient. Mais lorsqu’elle a plongé pour la première fois dans l’eau limpide de Sweetings Pond sur l’île d’Eleuthera, aux Bahamas, un paradis s’est offert à elle : une constellation d’hippocampes.
Les hippocampes sont petits, fragiles mais capables de se camoufler et par là-même difficiles à repérer et à étudier en pleine mer.
Dès son premier week-end dans cette eau bleue cristalline, en 2013, elle a compté seize individus – soit bien plus que les deux ou trois qu’elle aurait eu la chance de repérer lors de missions de recherche de plusieurs semaines le long des côtes des Bahamas. Heather Mason a immédiatement compris que Sweetings Pond, long d’un kilomètre et demi, représentait un refuge pour l’une des créatures les plus énigmatiques de l’océan.
« Ça a changé ma vie de chercheuse d’hippocampes sauvages », s’enthousiasme-t-elle. Et cette fenêtre ouverte sur leur existence a révélé des comportements fascinants.
Il y a 7 000 à 10 000 ans, selon les scientifiques, Sweetings Pond s’est rempli d’eau salée infi ltrée depuis la baie d’Hatchet Bay toute proche (environ deux kilomètres à l’est) à travers des fi ssures et des trous souterrains. Cette étendue d’eau salée isolée est devenue une forteresse pour les ophiures, les crabes-araignées, les poulpes, le plancton bio-luminescent et, bien sûr, les hippocampes.
Les prédateurs habituels de l’espèce – raies, thons, requins – ne peuvent absolument pas y pénétrer. « C’est une île sur une île », s’émerveille Heather Mason.
Les hippocampes de l’étang présentent une silhouette caractéristique : de longs museaux, des corps trapus et des queues courtes.
À l’intérieur de Sweetings Pond, Heather Mason a découvert des hippocampes aussi singuliers que l’étendue d’eau qui les abrite. Leurs museaux étrangement longs, leurs corps trapus et leurs queues courtes diffèrent radicalement de tout ce qu’elle a observé depuis le début de ses études en 1990.
Avec sa collaboratrice, la biologiste de l’évolution Emily Rose, elle les a classés parmi les hippocampes mouchetés, Hippocampus erectus, mais ceux de Sweetings Pond sont en voie de devenir leur propre sous-espèce. En observer un si grand nombre offre « une opportunité d’étudier l’évolution en action », comme le formule Heather Mason.