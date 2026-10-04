Agbaibor, l’éléphanteau orphelin qui a défié tous les pronostics

Par un dimanche matin de la fin du mois de novembre, Tunde Morakinyo a reçu un appel téléphonique aussi inattendu qu’urgent. « L’éléphanteau sera là dans deux heures », lui annonce Peter Abanyam, son collègue de la fondation ANI, basé dans le parc national d’Okomu, au Nigeria. « Il faut trouver comment le maintenir en vie. »

Tunde Morakinyo, qui dirige la fondation ANI, une organisation nigériane à but non lucratif consacrée à la protection de la biodiversité, n’en croyait pas ses oreilles. « Un éléphanteau ? »

Plus tôt dans la matinée, un employé de la plantation de palmiers à huile d’Okomu, voisine du parc, avait aperçu le jeune animal errant seul, une situation tout à fait inhabituelle. S'ensuivit une véritable course contre la montre et un apprentissage accéléré pour tous ceux qui prenaient part à sa prise en charge. C'est le premier éléphanteau orphelin dont le sauvetage a été documenté avec succès au Nigeria, ainsi qu’un symbole national porteur d’espoir pour la conservation de la faune sauvage.