Pourriez-vous adopter un animal de laboratoire ?

Le WACRRA a conclu des partenariats avec six institutions dans la région de Seattle, dont le personnel contacte Holly Nguyen lorsqu'ils ont des animaux à faire adopter. Dans le cadre de cet accord, elle s'engage à ne pas divulguer le nom de ces institutions. À ce jour, elle a trouvé un foyer à environ 400 souris, rats, hamsters, cochons d'Inde et furets, et elle a elle-même adopté un hamster doré nommé Marble qui a été utilisé dans le cadre de recherches sur la vue.

« J'ai plusieurs pièces chez moi réservées à l'accueil de ces animaux avec des habitats adaptés à chaque espèce » indique Holly Nguyen. Elle trouve souvent du matériel et des abris gratuits grâce à son groupe « buy nothing » local, un groupe de dons d'objets à échelle locale, et les laboratoires font don de nourriture pour animaux. Elle aime voir les animaux adoptés avoir de l'espace à explorer, creuser dans la litière épaisse et se balancer dans des hamacs. Elle espère étendre son action au-delà du Nord-Ouest Pacifique et estime qu'il est important que des groupes comme le sien se consacrent à ces initiatives.

« Tout le monde adore cette mission et trouve très gratifiant de pouvoir offrir à ces animaux une vie loin des laboratoires » souligne-t-elle.

En Virginie, Eva Cross dirige l'association Second Chance Heroes Rat Adoptions. Parmi les 800 rats auxquels elle a trouvé un foyer, plus d'une centaine provenaient de laboratoires, certains situés aussi loin que le Wisconsin. « Les gens veulent adopter des anciens animaux de laboratoire » explique Eva Cross. « Je pense que l'on sait peut-être moins que les rats peuvent être de bons animaux de compagnie et de bons compagnons ».

Dans certains cas, les animaux de laboratoire adoptés continuent de contribuer à la science. Peu après avoir lancé son association à but non lucratif il y a six ans, Eva Cross a relu le livre The Lab Rat Chronicles de Kelly Lambert (non traduit en français). Kelly Lambert est professeure à l’université de Richmond qui étudie les émotions positives chez les rats afin de mieux comprendre le comportement humain. Eva Cross a contacté Kelly Lambert et leur échange a permis de trouver un foyer à dix-huit rats par l'intermédiaire de l'association Second Chance Heroes en 2024. Kelly Lambert et son équipe étaient impatients de savoir comment leurs sujets s'adaptaient à leur nouveau foyer et ils ont donc commencé à interroger régulièrement leurs familles adoptives sur le régime alimentaire, le poids, le tempérament, la personnalité, la socialisation et les activités favorites de chaque rat. Cette initiative de « science citoyenne » permet de poursuivre les recherches tout en offrant aux rats un environnement de vie plus confortable et moins clinique.

S'HABITUER À UNE NOUVELLE VIE

La facilité avec laquelle un animal s'adapte à un nouveau foyer dépend de son âge, de sa personnalité et de ce qu'il a vécu en laboratoire. Les jeunes animaux s'acclimatent en général plus rapidement à de nouveaux environnements. Ceux qui ont été malmenés et qui n'ont reçu que peu, voire pas, d'attention individuelle peuvent avoir du mal à se détendre, à faire confiance et à s'adapter. Et, tout comme les êtres humains, certains animaux sont plus audacieux et aiment les nouvelles expériences tandis que d'autres sont plus craintifs.

Eva Cross explique que peu importe ce qu'a vécu l'animal en laboratoire, il est important que la transition dans un nouveau foyer soit progressive. « Il s'agit d'un tout nouveau monde pour eux » explique-t-elle. « Chaque expérience qu'ils vivent est une première pour eux. La patience les aidera plus que tout. »