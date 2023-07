Ces petits lynx apprennent à chasser avec leur maman

Ces félins évitent les humains et chassent la nuit, ce qui explique pourquoi on en observe si peu. Ils s'attaquent généralement à une proie de prédilection. Pour le lynx du Canada, c'est le lièvre d'Amérique et pour le lynx ibérique, c'est le lapin de garenne. Le lynx roux, quant à lui, a un régime alimentaire plus varié, composé de lapins, de lièvres, de rongeurs et parfois d'oiseaux, tandis que le lynx d'Eurasie, plus gros, chasse des cerfs et d'autres petits animaux.