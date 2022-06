Aigle vs tricot rayé jaune : le vainqueur n'est pas celui qu'on croit

Cette femelle pygargue blagre (Haliaeetus leucogaster) a des oisillons à nourrir. Elle part donc en chasse. Avec une vue perçante et des serres acérées, elle maîtrise parfaitement l'art de l'attaque... et les serpents marins, comme ce tricot rayé jaune, sont l'un de ses repas préférés.

Mais ce serpent venimeux, même pris au piège entre les serres de son prédateur, ne se laisse pas faire. Il contre-attaque : même dans les airs il est capable de mordre. Et son venin pourrait tuer son adversaire...

Appelé également Aigle pêcheur à poitrine blanche ou Pygargue à ventre blanc, l'aigle pygargue blagre est une espèce de rapaces de la famille des Accipitridés. Aisément reconnaissable, l'adulte a la tête, la poitrine, la partie antérieure du dessous des ailes et la queue blanches. Comme chez de nombreux rapaces, la femelle est légèrement plus grande que le mâle et peut mesurer jusqu'à 90 cm de longueur avec une envergure allant jusqu'à 2,2 m.

On observe surtout cette espèce en Inde et dans le sud de l'Asie et jusqu'à l'Australie, où il vit non loin des cours d'eau. Les poissons mais aussi les serpents marins constituent près de la moitié de son régime alimentaire. C'est aussi un charognard opportuniste. Bien que classé oiseau de Préoccupation mineure au niveau mondial, sa population a décliné dans certaines parties de l'Asie du Sud tels que la Thaïlande et le sud-est de l'Australie.